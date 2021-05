Emma Plasschaert: "Ik, dé Belgische medaillekandidate? Dat snap ik niet"

Wie is Emma Plasschaert?

Bekijk aflevering 1 van Vuurdoop: Emma Plasschaert

"Opgelucht na uitstel vorig jaar"

"Kijk naar mijn prestaties van vorig jaar: een 9e plaats op het EK en een 10e plaats op het WK. Toegegeven, dat is onder mijn niveau. Gelukkig legde het enkele zwaktes bloot. Zwaktes waar we de voorbije maanden aan geschaafd hebben."

"Die wereldtitel was de max, maar hij kwam ook wat onverwacht. En het is ondertussen 3 jaar geleden."

Drie jaar geleden zeilde Plasschaert in Denemarken naar de wereldtitel. In Aarhus klopte ze olympische kampioene Marit Bouwmeester uit Nederland en de Deense zeilster Anne-Marie Rindom.

"Ergens was ik opgelucht dat de Spelen uitgesteld werden. Over sommige zaken was ik nog wat onzeker en die hebben we het voorbije jaar kunnen aanpakken. Dan heb ik het over tactiek, wedstrijdplanning en mijn start. Daar was ruimte voor verbetering."

De Olympische Spelen in Tokio vinden later plaats dan gepland. "Dat jaar extra heeft me extra gemoedsgerust gegeven", opent Emma Plasschaert.

"Deense zeilster is topfavoriete"

"Ikzelf probeer de boot af te houden", zegt de zeilster toepasselijk. "Ik voel me ook niet de beste. Misschien zal ik dat in Tokio zijn, maar nu wil ik mezelf geen onrealistisch beeld voorspiegelen. Dat werkt contraproductief voor mij."

"Het is dus goed mogelijk dat ik nu wel weer in de medailles eindig, maar dé medaillekandidate van Team Belgium voel ik mij niet", herhaalt Emma Plasschaert. "Die rol is weggelegd voor Nafi Thiam, Nina Derwael of de hockeyspelers."

"Golven in Japan liggen me goed"

Emma Plasschaert heeft wel al geschitterd in Japan. De testwedstrijd twee jaar geleden in het olympische water won ze.

"Dat was niet slecht", lacht ze. "Golven en wind in de rug liggen me goed en dat is exact waar je vaak mee te maken krijgt in Japan. Dan gaat mijn snelheid flink de hoogte in en haal ik heel wat boten in."



Plasschaert en haar team laten niets aan het toeval over. "We zijn in Japan gaan trainen om de omstandigheden zo goed te leren kennen. Dat is erg nuttig om de stroming en de windpatronen onder de knie te krijgen."

De medaillerace in de Laser Radial-klasse staat op zondag 1 augustus geprogrammeerd.