Solskjaer: "Het was een vreemde match, het had 6-6 of 8-6 kunnen zijn"

In de heenmatch was Manchester United in de 2e helft over AS Roma gewalst, met een fantastische 6-2 als resultaat. De kwalificatie voor de finale kwam gisteren dan ook nooit in gevaar, al zaten de vele Romeinse kansen toch niet lekker bij Ole Gunnar Solskjaer.

De thuisploeg leidde met 2-1 toen David De Gea twee mirakelsaves uit zijn mouw schudde om de 3-1, die misschien voor wat spanning had kunnen zorgen, te voorkomen. "We bleven maar balverlies lijden. Gelukkig hebben we een van de beste keepers ter wereld en een spits die altijd wil scoren", reageerde Solskjaer na afloop.

Doelman David De Gea keepte een uitstekende wedstrijd en aanvaller Edinson Cavani doorprikte snel het Romeinse momentum door de 2-2 te maken. "Ze waren allebei top", aldus Solskjaer, die over het algemeen niet tevreden was over de match.

"Het is mooi dat we in de finale staan. We hebben één heel sterke helft gespeeld op Old Trafford die ons de kwalificatie heeft opgeleverd. Maar vanavond was het teleurstellend. Het was een vreemde wedstrijd. Het had 6-6 of 8-6 kunnen zijn voor Roma."

Uiteindelijk wonnen de Romeinen met 3-2, maar dat was geen probleem na de 6-2 in Manchester. "We kunnen nu uitkijken naar de finale op 26 mei. In één match kan alles gebeuren. We zullen ons goed voorbereiden", blikte Solskjaer al even vooruit op de confrontatie met Villarreal.