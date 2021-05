United struikelt nog in Rome maar geeft riante bonus niet meer weg

Na de 6-2-zege van United in de heenmatch was de terugwedstrijd in Rome een beetje een verplicht nummer. Hoewel AS Roma misschien gebrand was op een zege om de eer toch een beetje te redden.

Aan de rust leek ook dat niet te gaan lukken want United trok met een voorsprong de kleedkamer in na een goal van Edison Cavani.

Na de pauze lukte Edin Dzeko dan toch de gelijkmaker en enkele minuten later zette Bryan Cristante de 2-1 op het scorebord. Klein feestje bij de Romeinen, maar Cavani maakte opnieuw gelijk.

Het was een owngoal van Alex Telles die er in minuut 84 voor zorgde dat AS Roma het Europese toneel met een zege kon verlaten.

Villarreal en Manchester United staan op 26 mei tegenover elkaar in de Gdansk Arena, waar 9.500 supporters de finale mogen bijwonen.