Zidane: "Eden moet vertrouwen terugwinnen, Chelsea was beter"

Zelf leverde hij ook heel wat opofferingen met zijn keuze voor Chelsea, hij zit in Engeland zonder zijn familie. "Maar dat is het allemaal waard. Ik voelde vanaf de 1e dag hoe geweldig deze club is en kreeg meteen van iedereen steun. Maar het werk is nog niet af. We spelen nog 2 finales." Op 15 mei die van de FA Cup tegen Leicester en op 29 mei dus tegen Manchester City.

"Hopelijk kunnen we met een goed team op een goed moment en met een goede ambiance naar Istanbul. Het is nog niet afgelopen, we willen tot het gaatje gaan."

"In die match leverden we een indrukwekkende prestatie en we hebben die opnieuw nodig. Voor mij zijn Bayern en City de referenties. We willen de kloof met City verkleinen."

In Istanbul wacht op 29 mei City, Tuchel klopte de Engelse competitieleider in de halve finale van de FA Cup enkele weken geleden (1-0). "Dat gaf vertrouwen en een goed gevoel. En dat hebben we de voorbije weken meegenomen."

"Dit was een verdiende zege. Dit was andermaal een geweldige teamprestatie met heel veel energie, hard werk en een positieve attitude. Het is een plezier om dat vanaf de zijlijn te aanschouwen."

"Ik ben heel erg blij", trapte de 47-jarige Duitser een open deur in. "Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans, op dit niveau, in mijn voetballoopbaan krijg. Ik voel de passie."

De Duitser zorgde voor een enorme transformatie en deed zijn voorganger Frank Lampard snel vergeten. Met wervelend voetbal pakte Tuchel sindsdien in alle competities 16 zeges, 6 draws en 2 nederlagen. Gisteren was ook de 18e clean sheet onder Tuchel. Offensief voetbal en defensieve stabiliteit gaan dus samen.

Tuchel zorgt voor een primeur: nooit eerder stond een coach met een andere ploeg 2 jaar op een rij in de finale van het kampioenenbal: vorig jaar bij PSG, dit jaar met Chelsea, waar hij in januari belandde na zijn ontslag in Parijs.

Zidane: "Eden moet zijn vertrouwen terugwinnen, Chelsea was beter"

Geen 4e finale in 5 jaar voor Zidane. De Franse coach van Real was een heer in de nederlaag: "We probeerden en vochten tot het einde, maar Chelsea was beter. We moeten hen feliciteren."

"Maar dat zal ik ook doen met mijn spelers, voor alles wat ze deden in deze Champions League-campagne. Het was niet makkelijk. Ik ben trots op mijn team. We deden wat we konden, maar vandaag zat het er niet in."

"We hadden een moeilijke match, zij hadden heel veel kansen om nog meer doelpunten te maken en verdienden de overwinning. We misten vandaag iets, we verloren veel individuele duels."

Zidane gokte met wat namen in de basiself. Aanvoerder Ramos speelde zijn 1e match sinds 16 maart (hij was out met 2 blessures en corona), Hazard kwam voor het eerst in maanden weer aan de aftrap, en Mendy was 3 weken buiten strijd.

Daarover kreeg de Fransman vragen van de pers: "We speelden een halve finale. Elke speler was klaar, anders zou hij niet spelen."

Zidane gaf toe dat recordaankoop Hazard ritme miste in de match, maar gaf aan dat de enige manier dat de Rode Duivel na 2 door blessures geplaagde seizoenen kan floreren bij Real, is door te spelen.

"Eden moet zijn vertrouwen terugwinnen. Daarvoor moet hij spelen. Beetje bij beetje willen we hem weer op zijn oude niveau brengen."

Zidane en Hazard kunnen zich vanaf nu concentreren op de spannende Spaanse titelstrijd. Real staat 2 punten achter leider Atletico Madrid. Barcelona telt evenveel punten als Real, Sevilla volgt 4 punten verderop. Zondag is het Real-Sevilla, daags na Barcelona-Atletico.