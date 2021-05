Race tegen de klok om Sacoor klaar te krijgen voor Tokio: "Heel slecht gewerkt in de VS"

Het was de atletiekvolgers niet ontgaan dat toptalent Jonathan Sacoor geen vooruit- maar juist achteruitgang maakte sinds zijn overstap naar de VS 2,5 jaar geleden. Zijn breuk met de Universiteit van Tennessee en terugkeer naar de trainingsgroep van Jacques Borlée kan in die optiek een godsgeschenk zijn.

Vader Borlée vertelt aan Sporza dat het een race tegen de klok wordt om Sacoor klaar te stomen voor Tokio. “Na een eerste test blijkt dat hij over veel te weinig uithouding beschikt. Na 200 meter loopt hij helemaal leeg. Dat wordt dus de eerste opdracht: Sacoor conditioneel op niveau brengen.”

Coach Borlée rekent daarvoor op een dikke maand. Nadien volgt het specifieke, technische werk voor de 400 meter. Het doel is om van Sacoor opnieuw die lichtvoetige loper te maken die over de piste lijkt te zweven. Daar hebben coach en atleet dan nog een goeie anderhalve maand voor.

"Voor de estafette komt het zeker nog goed. Daar zullen we de beste Sacoor weer zien. Maar Jonathan moet nog het minimum lopen om ook individueel te kunnen deelnemen. Daarvoor is de tijd krap", zegt Borlée.

De beste tijd van Sacoor dit seizoen in openlucht, is 47"45, voor een olympisch minimum moet hij 2,5 seconde sneller lopen. Maar als de fysieke opbouwperiode voorbij is en zijn techniek opnieuw beter is, heeft de gewezen wereldkampioen bij de junioren maar 1 of 2 kansen om een scherpe tijd te lopen. De olympische kwalificatieperiode eindigt immers al op 29 juni.