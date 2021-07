Molenbeekse ket Victor Wegnez openhartig: "Hockey heeft me gered"

Bekijk de aflevering van Vuurdoop met Victor Wegnez

"Mocht niet voetballen van mijn mama"

Waar was Wegnez anders beland? "Op de maan misschien", grapt hij. "Alhoewel, ik word al ziek in een attractie van Walabi."

"Dat is nu wel anders. Ik heb gebroken met mijn jeudgvrienden, die geen goede invloed op me hadden. Ik moest mijn energie kwijt op straat, nu doe ik dat op een hockeyterrein. In zekere zin heeft de sport me gered."

"De bondscoach is als een vader voor mij"

Victor Wegnez (25) heeft geen gemakkelijke jeugd achter de rug. "Mijn vader was een agressieve man en heeft ons gezin verlaten. Met mijn moeder heb ik een speciale relatie. We kwamen niet altijd overeen, maar ze was er wel voor mij", vertelt hij.

"Het heeft me hard en sterk gemaakt. Het klinkt misschien wat raar, maar daar moet ik mijn vader dan toch voor bedanken. Ondanks alles."

Bij de nationale ploeg heeft Wegnez een betere mentor leren kennen: bondscoach Shane McLeod. "Hij is als een vader voor mij", pikt Wegnez in. "Shane was al mijn coach bij de nationale beloften. Onze relatie is bijzonder, hij kent mijn achtergrond ook goed."

"Samen hebben we de overstap gemaakt naar de eerste ploeg van België. Toen hij me belde, stond ik te trillen op mijn benen."