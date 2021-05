Giro-debutanten om naar uit te kijken: van een 18-jarige Oekraïner over Tim Merlier tot Egan Bernal

Met een korte tijdrit in Turijn begint zaterdag de eerste grote ronde van het wielerseizoen. Liefst 57 renners of een derde van de deelnemers rijdt de Giro voor het eerst. Remco Evenepoel uiteraard, maar wie nog? Wij pikken er enkele mooie namen uit voor u.

De jongste: Andrej Ponomar (18)

ploeg: Androni Giocattoli-Sidermec

Tour-deelnames: 0

Vuelta-deelnames: 0 Neen, Remco Evenepoel (21) is zaterdag niet de allerjongste aan de start. Andrej Ponomar heeft nog maar 18 keer zijn verjaardag gevierd. Daarmee mag hij zich de jongste deelnemer aan de Giro noemen sinds de Tweede Wereldoorlog. Ponomar rijdt zijn eerste seizoen in het profpeloton. Dat doet de jonge Oekraïner lang niet slecht. Milaan-Sanremo, de langste klassieker op de kalender, reed hij meteen uit. Ponomar finishte als 83e, net achter een groepje met Campenaerts en Wellens, op exact 3 minuten van winnaar Jasper Stuyven. Bij de junioren was Ponomar een vaste waarde voorin. Zijn grootste zege? Het Europees kampioenschap van 2019 in Alkmaar. Op de erelijst volgde hij toen Remco Evenepoel op. In de Giro kan Ponomar in de voetsporen treden van zijn landgenoten Sergej Gontsjar of Jaroslav Popovitsj. De eerste won 5 ritten, de 2e haalde in 2003 het eindpodium.

9 augustus: Andrej Ponomar wint het Europees kampioenschap in Alkmaar.

De grootste: Egan Bernal (24)

ploeg: Ineos-Grenadiers

Tour-deelnames: 3 (winnaar in 2019)

Vuelta-deelnames: 0 De debutant met de grootste naam is Egan Bernal. De Tourwinnaar van 2019 proeft voor het eerst van de Giro. Bernal heeft een goeie band met de Laars. Net als Andrej Ponomar hierboven begon hij zijn profcarrière bij de Italiaanse ploeg Androni Giocattoli. De Colombiaan woonde toen in de buurt van Turijn en kent heel wat wegen op zijn duimpje. Vraag is hoe het met zijn rug gesteld is. Bernal had vorige maand de Ronde van de Alpen moeten rijden, maar hij paste en bleef in Colombia trainen. Volgens de Italiaanse media omdat Bernals rug opspeelde. Zijn team Ineos heeft er alleszins nog met geen woord over gerept.

Egan Bernal als renner van de Italiaanse ploeg Androni Giocattoli.

De pienterste: Romain Bardet (30)

ploeg: Team DSM

Tour-deelnames: 8 (2e in 2016, 3e in 2017)

Vuelta-deelnames: 1 (17e in 2017) Romain Bardet gooit het dit jaar over een andere boeg. Voor het eerst sinds 2013 verschijnt hij niet aan de start van de Tour, wel aan die van de Giro. Dat doet de Fransman ook niet meer voor de Franse ploeg AG2R, maar voor het berekende en Duits-Nederlandse Team DSM. Een bevrijding voor de universitair? Als er een rit is die Bardet mag aanstippen, is het die van woensdag 19 mei over de grindwegen van Strade Bianche. In 2018 moest Bardet er enkel zijn huidige ploegmaat Tiesj Benoot voor zich dulden. Voor het klassement kan Bardet in de schaduw van kopman Jai Hindley opereren. De Australiër flitste vorig jaar naar de tweede plaats in de eindstand.

Romain Bardet (l) heeft opnieuw een afspraak met de gravelwegen van Strade Bianche.

De schaduwfavoriet: Emanuel Buchmann

ploeg: BORA-hansgrohe

Tour-deelnames: 5: (4e in 2019)

Vuelta-deelnames: 2 (12e in 2018) Wie het ook over een andere boeg gooit, is Emanuel "Emu" Buchmann. In samenspraak met topcoach Dan Lorang, de man achter triatlonkampioen Jan Frodeno, is beslist om dit jaar de Tour links te laten liggen. In de Giro wil Buchmann voor het eerst in zijn carrière het slotpodium van een grote ronde halen. Daarvoor kan de Duitse klimmer onder meer rekenen op de Oostenrijker Felix Großschartner. Voor het puntenklassement stelt de Duitse topploeg Peter Sagan op. De 3-voudige wereldkampioen rijdt nog maar voor de 2e keer de Giro.

De snelste: Tim Merlier (28)

ploeg: Alpecin-Fenix

Tour-deelnames: 0

Vuelta-deelnames: 0 Het Belgische wielerteam Alpecin-Fenix komt voor het eerst aan de start van een grote ronde. Op Louis Vervaeke na geldt voor alle renners hetzelfde. Terwijl Mathieu van der Poel op zijn mountainbike kruipt, is Tim Merlier de grootste kanshebber op een ritzege. Tot de eerste rustdag krijgt hij in principe 4 kansen om voor een overwinning te sprinten. Zijn vaste loods Jonas "Ricky Tours" Rickaert staat niet aan de start. Vindt Merlier zelf zijn weg om Caleb Ewan te overtroeven? Zondag mag hij het een eerste keer proberen.

Meer debutanten om naar uit te kijken: