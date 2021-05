"De Giro is minder voorspelbaar dan de Tour, dat maakt hem zo mooi"

Wie aan de vooravond van de vorige Giro had voorspeld dat João Almeida 2 weken het roze zou dragen en we uiteindelijk een tweestrijd tussen jongelingen Hindley en Hart hadden gekregen, was wellicht de kamer uitgelachen. Toch had de koers in de Laars al vaker verrassingen in petto.

José De Cauwer en Renaat Schotte zijn dan ook op hun hoede voor voorspellingen. "De Giro is veel moeilijker te voorspellen dan de Tour, omdat er doorgaans geen enkele ploeg is die de boel kan controleren zoals een Jumbo-Visma of Ineos dat doen in de Tour", zegt De Cauwer.

"De Giro is veel meer open, maar dat onvoorspelbare maakt het ook juist zo mooi."

Toch kunnen onze 2 analisten niet om ex-Tourwinnaar Egan Bernal heen, ook al staat er achter zijn naam - zoals bij de meeste favorieten - een vraagtekentje.

"Hij is de topfavoriet, maar eerder vanwege zijn reputatie dan op basis van zijn recente uitslagen", denkt Schotte.

De Cauwer: "Hij heeft toch de Tour de France gewonnen, iets wat enkel Vincenzo Nibali (die maar net op tijd fit is geraakt na een polsbreuk) kan zeggen van het huidige Giro-peloton. Het verschil is wel dat Bernal nog altijd komende is, terwijl Nibali duidelijk dalende is." "Ja, maar wel een héél goeie daler", voegt Schotte er lachend aan toe.