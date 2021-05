De Tribune Giro: "Ik geloof Evenepoel als hij zegt dat hij als helper gaat"

Luister naar de volledige podcast

"Evenepoel heeft ondervonden dat hij ook maar een mens is"

Nog geen jaar geleden veranderde alles wat Remco Evenepoel aanraakte in goud. Hij won rittenkoers na rittenkoers - de ene op nog spectaculairdere wijze dan de andere - en stond als torenhoog favoriet aan de start van de Ronde van Lombardije. Maar daar liep het - voor het eerst in de prille wielercarrière van Evenepoel - mis.

9 maanden na zijn angstaanjagende crash en na een woelige revalidatie rijdt hij voor het eerst weer een wedstrijd. Meteen de Ronde van Italië, zijn eerste grote ronde.

In de aanloop deed Evenepoel er alles aan om de verwachtingen te temperen. Maar strookt dat wel met zijn eigen ongebreidelde ambitie en de hoge verwachtingen van het publiek?

Renaat Schotte: "Ik heb hem in maart nog gesproken en toen herhaalde hij wat hij eerder in Thuismatch zei: "Sorry, maar het zal niet voor dit jaar zijn (in de Giro)". Hij wil het aan de buitenwereld verkopen als een voorbereiding op de zomer. Maar zal dat ook de realiteit zijn?"

"Ik denk dat die val hem wat relativeringszin heeft bijgebracht", zegt José De Cauwer. "Bij zijn revalidatie is er een foutje gemaakt door zijn gretigheid en dat is toch een les geweest: ik moet misschien toch eens naar andere mensen luisteren."

"Hij moet vooral ook naar zijn lichaam luisteren, wat hij bij zijn revalidatie niet gedaan heeft", vult Renaat aan. "Hij is in ieder geval veel rustiger geworden. Tot zijn scha en schande heeft hij moeten ondervinden dat hij toch maar een mens is."