Van de ene RB-club naar de andere: Jesse Marsch verkast naar Leipzig

Jesse Marsch is een 47-jarige Amerikaan die in 2018 na enkele succescolle jaren bij NY Red Bulls de overstap maakte naar Leipzig, waar hij assistent werd.

Een jaar later maakte hij alweer promotie binnen de RB-familie, toen hij aangesteld werd als hoofdcoach bij Salzburg. Met die club veroverde hij vorig seizoen de titel en de beker in Oostenrijk. Ook dit seizoen ligt die dubbel nog in het verschiet voor de ploeg van Marsch.

Dat zou dan meteen een afscheid in schoonheid zijn, want na dit seizoen keert Marsch dus terug naar Leipzig, maar dit keer niet meer als assistent. De Amerikaan wordt in Duitsland de opvolger van Julian Nagelsmann, die volgend seizoen aan de slag gaat bij Bayern.