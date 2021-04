Perez spreekt dreigende taal: "Clubs kunnen niet zomaar uit Super League"

In de nacht van zondag op maandag maakten twaalf Europese topclubs hun plannen bekend om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League. Als startkapitaal zeiden ze over 3,5 miljard euro te beschikken. Die financiële middelen zouden van JPMorgan komen.

Net iets minder dan 48 uur later werd de stekker al uit het project getrokken door 9 van de 12 betrokken clubs. Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus spraken zich nog niet duidelijk uit.

"Sommige clubs werden onder druk gezet en moesten daardoor zeggen dat ze uit de Super League zouden stappen. Maar dit project, of toch iets dat er hard op moet lijken, zal uitgevoerd worden, en hopelijk is dat in de nabije toekomst."

Perez haalde in de krant ook nog uit naar Aleksander Ceferin. "Hij heeft zich niet gedragen zoals een UEFA-voorzitter zich hoort te gedragen. Alles wat er gebeurd is, beledigingen en bedreigingen inbegrepen, is betreurenswaardig."

"Bovendien kan UEFA de clubs niet tegenhouden, want de Europese wetgeving verbiedt monopolies. Een rechter heeft dat reeds duidelijk gemaakt."

Volgens Perez is een Super League de enige remedie tegen een financiële catastrofe voor het Europese voetbal. "Ofwel doen we er nu iets aan, ofwel zullen er veel clubs onderuitgaan."