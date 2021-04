Pidcock heeft finishfoto nog niet verteerd: "Niet boos, maar zo'n finish zou duidelijker moeten zijn"

De voorbije dagen had Tom Pidcock zich al moeten inhouden op sociale media en ook bij de start van de Waalse Pijl was de finishfoto van de sprint in de Amstel Gold Race nog een gespreksonderwerp.

"Mentaal is het moeilijk, dat is iets waar ik moet aan wennen", zei de jonge Brit van INEOS-Grenadiers aan onze Kristof Meul. "Als jonge gast is het niet makkelijk om daar mee om te gaan. Ik moet hiervan leren en groeien."

Duidelijk is wel dat de finish nog niet verteerd is. Pidcock moest de ontgoocheling zichtbaar nog verbijten. "Ik ben niet boos. Het is wat het is, maar zo'n finish zou duidelijker moeten zijn."