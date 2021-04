Jury heeft vergrootglas nodig, maar Wout van Aert wint de Amstel Gold Race

Wout van Aert heeft in de Amstel Gold Race de kers op de taart van een fantastisch voorjaar gezet. Van Aert klopte in een bloedstollende sprint met zijn drieën Tom Pidcock en Maximilian Schachmann, al had de jury wel heel veel tijd nodig om de fotofinish te bestuderen. Het verschil tussen Van Aert en Pidcock was met het blote oog niet te zien.