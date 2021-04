Wout van Aert: "Ik durf het niet te geloven, maar het was net voldoende"

"Ik ben erg trots en dit is ook mooi voor onze ploeg. 30 jaar geleden won ploegleider Frans Maassen. Hij zei al het hele jaar dat dit de belangrijkste koers was voor ons."

Van Aert opende zelf de sprint van vrij ver. "Normaal is zo'n lange sprint in mijn voordeel. En ik zat ook op kop, wellicht de meest ondankbare positie. Blijkbaar was het net genoeg."

"Ik denk dat ik met mijn ogen dicht heb gesprint"

Na de podiumceremonie kwam Wout van Aert nog eens langs bij onze reporter. "Men had me al 5 keer gezegd dat het zeker was, maar pas toen de jury kwam, was ik zelf zeker", reageerde de winnaar.

"Ik wist het echt niet toen ik over de finish reed. Dat Tom Pidcock het wel aanvoelde? Dan had hij dat sneller mogen zeggen", lachte Van Aert zijn tanden bloot.

"Soms voel je het, maar ik denk dat ik de laatste meters met mijn ogen dicht heb gesprint. Ik voelde Tom komen en met een langgerekte sprint kan ik iemand opvangen, maar een paar centimeter verder was hij er toch voorbij geweest."

"Je moet soms geluk hebben. Ik heb ook al koersen zo nipt verloren. Het is mooi om ook eens aan de goeie kant te staan."

"Het voelt fantastisch. Mijn lijst was al fantastisch bij de start, maar ik heb laten zien dat ik van begin tot einde op niveau was. Het is mooi om zo aan mijn vakantie te beginnen."