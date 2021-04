Daarom zakt Schalke uit de Bundesliga: "De club leeft op nostalgie"

Waarom het is foutgelopen: te emotioneel beleid

"Waarom haal je anders Klaas-Jan Huntelaar terug? Die was ooit goed, maar of hij het team uit het slop ging halen? Neen, dus."

"Schalke is een erg moeilijke club om te leiden", weet de commentator, "met erg emotionele supporters. Zo gaat het er ook aan toe in de bestuurskamer: emotioneel en nostalgisch."

"Het beleid in Gelsenkirchen heeft de voorbije jaren duidelijk gefaald. Met alle respect voor Benito Raman: als hij je grootste transfer is, dan klopt er iets niet."

Zo moeilijk wordt 2e klasse: kämpfen met jongeren

"Het kan snel gaan in het voetbal", gaat Luc Van Doorslaer voort. "En dan is zo'n gesloten competitie als de Super League toch geen optie?"

"10 jaar geleden speelde Schalke nog de halve finales van de Champions League tegen Manchester United, in 2015 stond het team nog op de 7e plaats in de Europese clubranking."

"Schalke had met andere woorden altijd thuis gehoord in de Super League", stelt de voetbalreporter. "Nauwelijks 6 jaar later zakt het team naar de tweede klasse in Duitsland."



"Geraak daar maar eens uit. In de jaren 80 is Schalke 3 keer uit de Bundesliga getuimeld, om daarna weer uit die mijn te kruipen. Of dat nu weer lukt, is de vraag."



"Kijk naar Hamburg, nog zo'n Traditionsverein. HSV komt telkens op kop te staan, maar in de terugronde zakken ze weg. Het overkomt hen ook dit seizoen."



"Omdat het kämpfen (knokken) is op dat niveau. Tegen teams die zo meedraaien in ons land", weet Van Doorslaer.

"Kämpfen doen ze graag bij Schalke, maar de clubkas is leeg. Ze zullen het net als in Anderlecht met hun jongeren moeten doen. Of met tweederangs buitenlanders."