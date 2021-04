Het onvermijdelijke is gebeurd: Schalke zakt na barslecht seizoen uit Bundesliga

Schalke 04 speelt volgend seizoen in de Tweede Bundesliga. De Königsblauen verloren de 30e speeldag uit bij Arminia Bielefeld, ook een staartploeg. De club van Benito Raman kon de degradatie voor vanavond eigenlijk alleen nog mathematisch ontlopen, maar nu is ook dat laatste sprankeltje hoop vervlogen.

Het was Fabian Klos die met zijn goal na 50 minuten het licht definitief uitdeed voor Schalke. Klos miste 10 minuten voor tijd ook nog een strafschop, maar de zege bleef in Bielefeld. Bij Schalke kreeg Malick Thiaw nog zijn tweede gele kaart. De afgang was zo compleet voor Schalke, waar Benito Raman niet in de wedstrijdselectie zat.

Het seizoen van Schalke leest als een horrorboek. Het kon amper twee matchen winnen, verzamelde amper 13 punten tot nu toe en is met Grammozis ook al zijn 5e coach toe. De traditieclub zakte voor het laatst in 1988.