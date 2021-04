Maaseik-kapitein Jelte Maan zet punt achter carrière: "Doodjammer zo zonder fans"

"Doodjammer dat zo'n geweldige carrière nu zo onverwacht eindigt met 3 nederlagen op een rij, zonder laatste prijs, zonder supporters, zonder publieke huldiging", laat Maaseik weten op hun website.

"Hoezeer Jelte Maan ook kickte op adrenaline en sfeer op de tribune: afscheid nam hij liever stilletjes in de luwte, in beperkte kring."



"Maar als club mogen en zullen we hem in geen geval zomaar ongemerkt in de coulissen laten verdwijnen, let maar eens op! 13 jaar als rots in de branding: alleen al daarom kan een plekje in ons dreamteam aller tijden hem sowieso niet ontsnappen."