Roeselare is voor de 12e keer landskampioen in het volleybal

Roeselare begon aan de titelplay-offs met een uitschuiver in eigen huis (1-3), maar daarna won het maar liefst 9 sets op een rij op weg naar de 12e titel uit de clubgeschiedenis.

Bij Maaseik gaven ze nochtans niet op. Ze probeerden het eventuele verschil in talent of automatismen te compenseren met veel vechtlust. Dat lukte behoorlijk, alleen had de thuisploeg pech dat hoofdaanvaller Jolan Cox een offday had.

Een groot contrast met Hendrik Tuerlinckx, die duidelijk gebrand was om zijn rijke carrière bij Roeselare af te sluiten met een knalprestatie. In de eerste twee sets was het verschil nog erg klein (telkens 23-25), maar in de slotset sijpelde de wilskracht beetje bij beetje uit het spel van Maaseik.