RSCA betaalt nog steeds meeste makelaarskosten, Bayat nog altijd invloedrijkste

Veel minder transferinkomsten (en -uitgaven)

Een eerste opvallende vaststelling: de transfersommen - zowel inkomend als uitgaand - nemen ten opzichte van vorig seizoen een ferme duik. Er werd door alle profclubs in totaal 123,3 miljoen euro neergelegd voor spelers (13 miljoen euro in 1B, 110,3 miljoen euro in 1A). Daartegenover staat 175,8 miljoen euro aan ontvangen transfersommen waarvan 174,3 miljoen euro in 1A.

Minder makelaarskosten, maar Mogi Bayat blijft makelaarskoning

De makelaars en tussenpersonen in ons land streken in het seizoen 2020-2021 dus zo een 38,4 miljoen euro op. Dat is bijna 8 miljoen euro minder dan vorig seizoen, ofwel een daling van 17 procent.

De club die net als vorig jaar het meeste spendeerde aan tussenpersonen is Anderlecht. Paars-wit moest 7,3 miljoen euro afstaan aan makelaars. Club Brugge en AA Gent volgen op ruime achterstand.

Het rapport toont ook aan dat Mogi Bayat - ondanks het onderzoek in Operatie Propere Handen - de leidende makelaar blijft in ons land. Zijn vennootschap Creative Management Group was betrokken bij 55 transacties in ons land - bijvoorbeeld bij die van Jonathan David (naar Lille) of Krépin Diatta (naar Monaco). Niemand doet beter.