10 MLS-weetjes: Natalie Portman aan het roer, Disney-festival en ken je Kubo nog?

De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS wordt dit weekend weer op gang getrapt. Wij lijsten voor u enkele weetjes op over de illustere overzeese competitie. Wist u bijvoorbeeld al dat Natalie Portman én Matthew McConaughey mede-eigenaars zijn van een MLS-ploeg?

1. Celebrities en topsporters aan het roer van de MLS

De MLS wordt gedragen door een legioen aan celebrities. Een resem acteurs, actrices en voormalige topsporters investeerden al in hun lokale MLS-club. Het bekendste voorbeeld is David Beckham die de ploeg "Inter Miami FC" uit de grond stampte, maar de gewezen stervoetballer is niet de enige die zich tot dusver engageerde voor het Amerikaanse voetbal. Ook Matthew McConaughey en Will Ferrell volgden zijn voorbeeld al. Oscar-winnaar McConaughey is mede-eigenaar van de kersverse MLS-ploeg Austin FC. Will Ferrell is op zijn beurt mede-eigenaar van Los Angeles FC, de ploeg van Carlos Vela. De ploegen van de twee acteurs kijken elkaar dit weekend in de ogen. Het duo begon alvast met psychologische oorlogsvoering op sociale media (zie tweet onderaan). Naast de twee bekvechtende acteurs en rapper Macklemore, die investeerde in de Seattle Sounders, zijn er ook heel wat (voormalige) topsporters die mede-eigenaar zijn van een club. Basketbaltoppers Kevin Durant (Philadelphia Union) en James Harden (Houston Dynamo), Nomar Garciaparra en Magic Johnson bij LAFC, Russell Wilson (Seattle Sounders) en Steve Nash bij de Vancouver Whitecaps.

2. Ook vrouwelijke evenknie lokt beroemdheden

Ook de NWSL, de Amerikaanse vrouwencompetitie, kan rekenen op enkele bekende namen die hun duit in het zakje doen. Vooral Angel City FC, dat volgend jaar in competitie treedt, heeft een uitgebreide celebrity-entourage. Onder anderen actrices Natalie Portman en Jessica Chastain, presentator van de "Late Late Show" James Corden, voetbalsters Abby Wambach en Lauren Holiday en tennisster Serena Williams zijn er mede-eigenaar.

3. Mickey Mouse-toernooi redde in 2020 de competitiemeubelen

De MLS was vorig jaar nog maar twee speeldagen ver toen het coronavirus de competitie al stilgelegd had. Pas vier maanden later werd de Amerikaanse voetbalcompetitie hervat. De 26 Amerikaanse voetbalclubs trokken daarvoor naar het themapark van Walt Disney in Orlando voor een 'MLS is back Tournament'. Ze werden er onderverdeeld in 6 groepen en moesten 3 groepswedstrijden afwerken. Slechts 16 teams (de nummers 1 en 2 en de beste nummers 3) gingen naar de knock-outfase, waar de winnaar een ticket voor de CONCACAF Champions League kon weggraaien. Na het Disney-toernooi werd het seizoen voortgespeeld in de eigen stadions. Columbus Crew SC kwam als winnaar uit de bus.



"MLS is Back" in ... Disney World.

4. Het oog wil ook wat in de MLS

De clubs in de Amerikaanse voetbalcompetitie zetten jaar na jaar hun beste beentje voor om zich als een stijlvol product te profileren Met moderne logo's, flitsende socialemedia-accounts en fraaie shirts zetten ze zich in de markt. Smaken verschillen en twisten bestaan, natuurlijk, maar ook dit jaar pakken enkele clubs weer uit met smaakvolle truitjes-ontwerpen. Bekijk hieronder de tenues die Pozuelo en co dit seizoen mogen aanmeten:

5. "Europese toppers bollen in de MLS uit", is achterhaald

De tijd dat de grote Europese sterren talrijk naar de MLS trokken om een vervolg(je) te breien aan hun carrière lijkt gedaan. Toch is de waslijst van "oude" sterren die de voorbije jaren naar Amerika vertrokken zijn royaal. Denk maar aan Schweinsteiger, Villa, Lampard, Drogba, Pirlo, Kaka, Rooney, Ibrahimovic, Beckham en Thierry Henry. Dit jaar is de spoeling heel wat dunner. Beckham heeft wel nog Gonzalo Higuaín (33) en Blaise Matuidi (34) in zijn kern lopen bij Inter Miami CF. Ook Nani (34), Carlos Vela (32) en Alexandre Pato (31) spelen nog steeds in de MLS, maar iemand met het allure van Rooney of Lampard loopt er dit jaar niet rond.

6. Valse start voor Beckham in de MLS, Neville to the rescue

Vorig seizoen op 1 maart 2020 debuteerde Inter Miami CF, de ploeg van David Beckham in de MLS. Door de coronapandemie en de tegenvallende prestaties was het wachten tot 23 augustus vooraleer Miami een 1e keer kon winnen. Het elftal van Beckham won slechts zeven wedstrijden vorig seizoen en behaalde zo niet het gewenste resultaat. Dit jaar hoopt de ploeg wel op de afspraak te zijn. Trainer Diego Alonso werd alvast de laan uitgestuurd. De hoop wordt dit seizoen in de handen gelegd van voormalig Manchester United-speler Phil Neville. De Engelsman kan alvast rekenen op enkele verse krachten. Onder anderen de Nederlanders Kelvin Leerdam van concurrent Seattle Sounders en Nick Marsman van Feyenoord sluiten aan. Neville kan ook rekenen op zijn landgenoot en Stoke City-verdediger Ryan Shawcross om revanche te nemen.

7. DC United kleurt dit jaar een beetje zwart-geel-rood

Nicolas Frutos en Hernan Losada zijn dit seizoen de strategen met dienst bij DC United. Frutos wordt er de assistent van Uniteds kersverse hoofdcoach Hernan Losada. Het duo was zowel als speler als als trainer actief in de Jupiler Pro League. DC United, de nieuwe werkgever van het Argentijnse trainersduo, heeft een rijke geschiedenis in de MLS. Ze werden al 4 keer kampioen in de Amerikaanse competitie, maar vorig jaar ging het heel wat minder vlot. De ploeg uit Washington kon maar 5 keer winnen en eindigde zo op de voorlaatste plaats in de Eastern Conference (Lees verder voor de uitleg over het Amerikaanse competitieformat). "Na het vertrek van Wayne Rooney (in januari 2020) werd zijn leegte niet opgevuld. De komst van Losada maakt in die zin deel uit van een nieuwe frisse stap binnen de club. Ze zoeken een nieuwe identiteit", vertelde MLS-kenner Barry Pauwels bij de transfer van Losada.

Losada en Frutos als spelers van Anderlecht.

8. Losada en Frutos zijn niet de enige oude bekenden

De MLS herbergt naast het trainersduo Losada/Frutos nog enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League. Laurent Ciman bijvoorbeeld. De voormalige Rode Duivel keert dit seizoen, na jaren de kleuren van Montréal (letterlijk) verdedigd te hebben, terug naar Canada om er als assistent-coach aan de slag te gaan. Naast het trio trainers lopen er ook heel wat bekende spelers rond op de Amerikaanse velden. Zo werd Alejandro Pozuelo, die eerder al het mooie weer maakte bij Genk, verkozen tot MVP van 2020. Hij mag dit jaar opnieuw furore maken bij het Canadese Toronto FC. Ook de voormalige generaal van Club Brugge, Victor Vazquez, en ex-AA Gent-aanvaller Yuya Kubo doen een gooi naar de MLS-titel. Ze komen respectievelijk uit voor LA Galaxy en FC Cincinnati. De voormalige flankaanvaller van Anderlecht, Andy Najar, zou op zijn beurt op weg zijn om de overstap van Los Angeles FC naar Losada's DC United te maken.

9. 13 ploegen in het Westen, 14 in het Oosten

De MLS heeft niet 1, maar 2 competities. Analoog met de NBA is de competitie opgedeeld in een Eastern Conference en een Western Conference. Dit jaar zullen er, met de toevoeging van Austin FC (Matthew McConaugheys team), 13 ploegen in het Westen en 14 in het Oosten zijn. Het reguliere seizoen bestaat uit 34 wedstrijden en vindt plaats van april tot november. De zeven beste teams van elke conference gaan nadien in de Play-offs op zoek naar het kampioenschap in de MLS. Vorig jaar mocht Columbus Crew SC aan het einde van de rit zegevieren.

10. MLS ontslaat 20 procent van zijn werknemers

De Amerikaanse competitie heeft ongeveer een miljard dollar verlies geleden vanwege de coronacrisis. "De verliezen zijn dramatisch", luidt het.

"De clubs moeten zo rigoureus mogelijk omgaan met hun financiën", vertelt MLS-commissaris Don Garber. "We zullen ons moeten aanpassen, dat is de realiteit wanneer je een profsportcompetitie leidt tijdens een pandemie." De MLS ontsloeg daarom 20 procent van zijn werknemers en ook bij de clubs vielen ettelijke ontslagen. De spelers hebben ondertussen een salarisreductie van vijf procent toegestaan.