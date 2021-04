Tom De Sutter: "Met gerichte aankopen doet Anderlecht volgend seizoen mee voor titel"

De Sutter: "Met 2 woorden spreken bij Anderlecht"

Ex-spits Tom De Sutter kijkt met belangstelling uit naar het duel tussen zijn ex-teams Anderlecht en Club Brugge.



"Ik denk dat Club vertrokken is voor een Bayern-scenario de komende jaren. De structuur is er ongelooflijk goed en dat weerspiegelt zich op het veld. Club is de laatste jaren niet meer uit de top 2 te slaan", vertelt De Sutter.

Hoe kijkt de ex-spits naar Anderlecht? "Bij Anderlecht moet je momenteel altijd met 2 woorden spreken. De ene week zijn ze top, de andere week kunnen ze een heel stuk minder zijn."

"Tegen Antwerp heeft Anderlecht het fantastisch goed gedaan. Maar dit weekend zal het misschien weer een andere match worden voor de spelers."

"Club hoeft dit weekend niet te winnen en Anderlecht hoeft dat ook niet. Met een puntje dit weekend heeft Anderlecht nog altijd zijn eigen lot in handen. Ik denk dat ze Play-off I wel zullen halen."