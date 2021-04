Van der Poel: "Op Belgische bodem heb ik goede benen nog niet teruggevonden"

Dwars door Vlaanderen was een slechte generale repetitie voor Mathieu van der Poel. Maar de Nederlander heeft zijn mindere dag al een plek gegeven. "Ik zie de Ronde van Vlaanderen als een totaal nieuwe wedstrijd." "Ik had woensdag gewoon wat last van de eerste warmte, zoals nog meer renners. Het is niet echt om me op vast te pinnen. Ik was woensdag niet top, maar ik maak me niet al te veel zorgen. Vorig jaar was ik zelfs wat ziek de week voor de Ronde van Vlaanderen."

Het was de bedoeling om de goede conditie te rekken tot aan Parijs-Roubaix, maar de Italiaanse koersen waren vrij hard. Mathieu van der Poel

Toch ontkent Van der Poel niet dat het wat minder gaat dan bij het begin van het seizoen. "Misschien brokkelt mijn staat van frisheid wel wat af. Ik had zeker niet de beste basis bij de start. Ik ben na het WK veldrijden vrij snel aan het seizoen begonnen."

"Het was de bedoeling om de goede conditie te rekken tot aan Parijs-Roubaix, maar de Italiaanse koersen waren vrij hard. Ik ben een paar keer diep moeten gaan en heb daar conditioneel misschien wat moeten inboeten."

"Op Belgische bodem heb ik mijn goede benen van het seizoensbegin in elk geval nog niet teruggevonden. Maar misschien vind ik ze zondag wel opeens. Ik hoop in elk geval een rol van betekenis te spelen in de finale."

"Of het eerder hopen is dat het goed gaat? We hebben geprobeerd om ervoor te zorgen dat ik in orde zal zijn. In de E3 voelde ik me wat vermoeid en woensdag speelde de warmte me parten. Maar misschien sta ik er zondag weer."

Van der Poel: "Van Aert is heel goed in vorm"

Van der Poel heeft zijn tegenstanders nauwlettend in de gaten gehouden, maar durft geen voorspellingen te doen. "Er zijn wel enkele concurrenten in staat om te winnen. Telkens als je denkt de sterktes te kennen van elke ploeg, ziet het er de volgende wedstrijd weer anders uit. Het is dus moeilijk om te voorspellen wie de beste zal zijn." Deceuninck-Quick Step maakte in de E3 Saxo Bank Classic alvast indruk met zijn ploegenspel. "Ze zullen proberen om een gelijkaardige situatie te krijgen zondag, maar de koers is ook 60 kilometer langer. Veel ploegen zullen proberen uit te breken voor de echte finale."

Telkens als je denkt de sterktes te kennen van elke ploeg, ziet het er de volgende wedstrijd weer anders uit. Mathieu van der Poel