Uw gids voor de Ronde van Vlaanderen: parcours, livestream, deelnemers

De 105e editie van de Ronde van Vlaanderen wordt komende zondag 4 april gereden. Hoeveel hellingen liggen er op het parcours? Wie verschijnt in Antwerpen aan de start? En hoe kan ik de koers thuis op de Sporza-kanalen volgen? Lees alles in deze handleiding.

Zo was het vorig jaar:

Uw gevoel bedriegt zich geenszins, want voor de vorige editie van de Ronde van Vlaanderen hoeven we niet zo ver achterom te kijken. Op 18 oktober zette Mathieu van der Poel zich na een nagelbijter op de erelijst. De 104e editie kreeg het scenario waar op gehoopt werd. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe doken met z'n drieën de finale in, maar de wereldkampioen viel vooraan letterlijk en figuurlijk weg door een botsing met een motorrijder. De ontknoping in Oudenaarde zou uiteindelijk nog lang nazinderen: met het blote oog kon de winnaar van het spurtduel tussen Van der Poel en Van Aert niet aangeduid worden, maar de fotofinish schonk de prestigieuze overwinning aan de Nederlander. Lees hier nog eens het verslag van vorig jaar: Mathieu van der Poel dwingt Wout van Aert op de knieën in droomfinale

Ronde van Vlaanderen klassement naam ploeg resultaat 1 Mathieu van der Poel AFC 5:43:17 2 Wout van Aert TJV +0 3 Alexander Kristoff UAD +8 4 Anthony Turgis TDE +8 5 Yves Lampaert DQT +8 6 Dimitri Claeys COF +8 7 Oliver Naesen ALM +8 8 Dylan van Baarle IGD +8 9 John Degenkolb LTS +8 10 Tiesj Benoot SUN +8 alles weergeven

Het parcours:

Sinds de verhuis naar Oudenaarde heeft het duo Oude Kwaremont-Paterberg de sleutel in handen. De eerste scherprechter ligt 3 keer op het parcours, de tweede kuitenbijter moet 2 keer bedwongen worden. Om 9.45 u verlaat het peloton startplaats Antwerpen en na een geneutraliseerde zone van 9,4 kilometer klinkt iets na 10 u in Burcht het officiële startschot. Na een vlakke aanloop van ruim 80 kilometer zet het peloton de tanden in de eerste kasseistroken. De Kattenberg is na 102 kilometer de eerste helling van de dag. De trektocht snijdt vervolgens de Oude Kwaremont (nog 133 km) aan en na passages over onder meer de Eikenberg, Molenberg, Berendries en Kanarieberg zijn we terug bij de Oude Kwaremont (nog 55 km). Na die tweede passage duikt de Paterberg (nog 51 km) voor het eerst op. De finale wordt helemaal ontkurkt met de Koppenberg (nog 44 km) en na de Steenbeekdries, de Taaienberg en de Kruisberg/Hotond komen we terug bij de cruciale tandem. De Oude Kwaremont (nog 17 km) en de Paterberg (nog 13 km) sluiten de lijst van 19 hellingen af. Rond 16 u kennen we na 254 kilometer de winnaar in de Minderbroederstraat in Oudenaarde.

De deelnemerslijst:

De organisatie zal de startlijst op deze pagina publiceren. Als tweede monument van het seizoen heeft de organisatie uiteraard een deelnemerslijst om u tegen te zeggen. De grote 3 - Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe - kijken elkaar in principe voor het laatst in de ogen dit voorjaar, maar er zijn natuurlijk kapers op de kust. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) en Jakob Fuglsang (Astana) schrappen hun eerdere plannen en sturen hun kat, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen (AG2R-Citroën), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Mads Pedersen, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Alberto Bettiol (EF), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Tiesj Benoot (DSM), Michael Matthews (BikeExchange), Alexander Kristoff, Matteo Trentin (UAE), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Tom Pidcock, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) en Niki Terpstra (Total Direct Energie) willen graag brokken maken.

Live bij Sporza:

De koers beleven we ook dit voorjaar in onze zetel en daarom zet Sporza nog een tandje bij om u in de watten te leggen. Om 9.15 u, zo'n halfuurtje voor de officieuze start, zwaait Karl Vannieuwkerke de deuren van zijn studio open. Tot 13 u blijven we op Eén, tijdens Het Journaal is Canvas uw favoriete zender. Rond 13.30 u zijn we terug op Eén voor de integrale finale van de mannen, de nabeschouwing én de ontknoping van de Ronde bij de vrouwen. Ook in onze app en op onze website hoeft u geen ademstoot uit het peloton te missen. We volgen de koers van a tot z met tekstupdates en livestream. Radio 1 is vanaf 13 u uw bondgenoot.

Sporza Wielermanager:

Beschikt u over een glazen bol? Zet uw wielerkennis nog eens in de verf door de juiste renners te selecteren in onze Sporza Wielermanager.

