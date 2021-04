Verrassende ontknoping in de Ronde: Asgreen geeft Van der Poel lik op stuk in de sprint

16:20 16 uur 20. We kunnen onze ogen bijna niet geloven. Van der Poel deed het op exact dezelfde manier als vorig jaar. Hij ving de Deen op, nam meer afstand dan in 2020, maar blokkeerde plots. Asgreen is de triomfator. "That was hard", zijn zijn eerste woorden. . We kunnen onze ogen bijna niet geloven. Van der Poel deed het op exact dezelfde manier als vorig jaar. Hij ving de Deen op, nam meer afstand dan in 2020, maar blokkeerde plots. Asgreen is de triomfator. "That was hard", zijn zijn eerste woorden.

16:20 16 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1378714083063652359

16:19 16 uur 19. Asgreen! Wat een ontknoping: Van der Poel valt stil en Asgreen gaat erop en erover. Hij wint de Ronde van Vlaanderen. Surprise! . Asgreen! Wat een ontknoping: Van der Poel valt stil en Asgreen gaat erop en erover. Hij wint de Ronde van Vlaanderen. Surprise!

16:18 16 uur 18. Van der Poel vangt Asgreen op. . Van der Poel vangt Asgreen op.

16:18 16 uur 18. Asgreen zit als koele kikker in het wiel van Van der Poel. . Asgreen zit als koele kikker in het wiel van Van der Poel.

16:17 Laatste km. Daar is de vod. Pakt Asgreen nog over? Van der Poel kan de 8e winnaar worden die een bisnummer opvoert. De wind blaast in de rug. . 16 uur 17. Laatste km. Daar is de vod. Pakt Asgreen nog over? Van der Poel kan de 8e winnaar worden die een bisnummer opvoert. De wind blaast in de rug.

16:16 16 uur 16. In de wegwerpzone na het spandoek van de laatste 2 kilometer gooit Asgreen zijn bidon keurig weg. Van Avermaet en Stuyven ruiken de laatste podiumplaats, maar Van Aert reageert nu toch. . In de wegwerpzone na het spandoek van de laatste 2 kilometer gooit Asgreen zijn bidon keurig weg. Van Avermaet en Stuyven ruiken de laatste podiumplaats, maar Van Aert reageert nu toch.

16:16 16 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1378713367788019713

16:15 16 uur 15. Nog 3 kilometer. Is Asgreen dan zo zelfverzekerd? Van der Poel neemt nu wel iets langere beurten voor zijn rekening. In de achtervolging stokt het. Van Avermaet wil met een uitval richting het podium, Stuyven antwoordt. . Nog 3 kilometer Is Asgreen dan zo zelfverzekerd? Van der Poel neemt nu wel iets langere beurten voor zijn rekening. In de achtervolging stokt het. Van Avermaet wil met een uitval richting het podium, Stuyven antwoordt.

16:14 16 uur 14. Asgreen mag ons verbazen, maar zo'n fotofinish zoals vorig jaar verwachten we niet meteen. Tovert de Deen nog iets uit zijn hoed? . Asgreen mag ons verbazen, maar zo'n fotofinish zoals vorig jaar verwachten we niet meteen. Tovert de Deen nog iets uit zijn hoed?

16:13 16 uur 13. Opgelet: sprinten na 250 kilometer is iets anders. José De Cauwer. Opgelet: sprinten na 250 kilometer is iets anders. José De Cauwer

16:13 Nog 5 kilometer. Onder het spandoek van de laatste 5 loopt de chronometer een beetje terug, maar de samenwerking oogt nog altijd gesmeerd. 24 seconden. . 16 uur 13. Nog 5 kilometer Onder het spandoek van de laatste 5 loopt de chronometer een beetje terug, maar de samenwerking oogt nog altijd gesmeerd. 24 seconden.

16:12 16 uur 12. We schrappen weer een kilometer, maar geen seconden. Tenzij ze vooraan echt pokeren, komt de winnaar uit Nederland of Denemarken. . We schrappen weer een kilometer, maar geen seconden. Tenzij ze vooraan echt pokeren, komt de winnaar uit Nederland of Denemarken.

16:10 16 uur 10. Nog 7 kilometer. Asgreen moet toch stilaan ook zijn boerenverstand gebruiken. De Deen is in principe kansloos tegen Van der Poel in de sprint, maar slaat geen beurten over. . Nog 7 kilometer Asgreen moet toch stilaan ook zijn boerenverstand gebruiken. De Deen is in principe kansloos tegen Van der Poel in de sprint, maar slaat geen beurten over.

16:09 16 uur 09. Nog eens de 10 achtervolgers: Van Aert, Stuyven, Vanmarcke, Benoot, Van Avermaet, G.Vermeersch, Laporte, Sénéchal, Van Baarle en Turgis. . Nog eens de 10 achtervolgers: Van Aert, Stuyven, Vanmarcke, Benoot, Van Avermaet, G.Vermeersch, Laporte, Sénéchal, Van Baarle en Turgis.

16:08 16 uur 08. Het gaat te langzaam in dat groepje naar de zin van Van Aert. Hij wil de vaart er in krijgen, maar het stokt veel te snel. Zo komen ze geen meter dichter. . Het gaat te langzaam in dat groepje naar de zin van Van Aert. Hij wil de vaart er in krijgen, maar het stokt veel te snel. Zo komen ze geen meter dichter.

16:07 16 uur 07. Het verschil is nog altijd speelbaar. Renaat Schotte op de motor. Het verschil is nog altijd speelbaar. Renaat Schotte op de motor

16:07 16 uur 07. Van Aert begraaft de strijdbijl (even?) en wordt opgeslokt door het groepje achtervolgers. Als ze elkaar daar vinden... 26 seconden. . Van Aert begraaft de strijdbijl (even?) en wordt opgeslokt door het groepje achtervolgers. Als ze elkaar daar vinden... 26 seconden.

16:04 16 uur 04. Nog 12 kilometer. Kasper Asgreen en Mathieu van der Poel vatten hun koppeltijdrit aan. Van Aert bijt op zijn tanden, maar hij zal moeten rekenen op steun om nog iets recht te zetten. Die steun kan komen van Vanmarcke, Stuyven, Van Avermaet, Van Baarle, Laporte, Benoot en Turgis. Sénéchal en Vermeersch kunnen daar afstoppen. . Nog 12 kilometer Kasper Asgreen en Mathieu van der Poel vatten hun koppeltijdrit aan. Van Aert bijt op zijn tanden, maar hij zal moeten rekenen op steun om nog iets recht te zetten. Die steun kan komen van Vanmarcke, Stuyven, Van Avermaet, Van Baarle, Laporte, Benoot en Turgis. Sénéchal en Vermeersch kunnen daar afstoppen.