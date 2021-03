Mathieu van der Poel na "geen goeie dag": "Verstoppertje? Ik heb dat nog nooit gedaan"

Op de Knokteberg-Trieu op 35 kilometer van de finish liep de ballon van Mathieu van der Poel helemaal leeg.

"Ik blokkeerde een beetje", vertelde de Nederlander in Waregem over zijn inzinking.

"Ik had voor dat bergje al het gevoel dat ik volledig op mijn limiet zat en ik had in mijn oortje al aangegeven dat ik echt geen goeie dag had."

De advocaat van de duivel zou beweren dat Van der Poel misschien verstoppertje speelde. "Dat zou niet logisch zijn. Ik heb dat nog nooit gedaan."

"Ik had liever gekoerst om te winnen, maar dat zat er gewoon niet in met mijn benen."

Vanochtend zei Van der Poel dat hij niet wakker zou liggen van een minder resultaat. "Daar is alles mee gezegd, ja."

"Zondag wordt een andere koers met een andere aanloop. Dat valt niet te vergelijken met deze koers."