Hazard hervat groepstraining bij Real, Zidane: "We gaan niets forceren"

Na de vele blessures doet een tweet van Real Madrid het beste vermoeden. Op de beelden van de training is te zien hoe Eden Hazard zich samen met zijn ploegmakkers aan een rondo waagt.

"We hebben geen plan met Hazard", vertelde trainer Zinédine Zidane op zijn persconferentie. "We gaan niets forceren. Alles beetje bij beetje. Ik kan niet zeggen wanneer ik hem terug in een wedstrijd zie. Als dat over drie dagen is, is dat beter. Als het binnen tien dagen is, oké. We zijn gewoon blij dat hij beter is."

Het nieuws is opvallend, want Eden Hazard raakte op 15 maart nog maar eens geblesseerd. Toen was het zijn lendenspier die hem parten speelde. Naast heel wat spierblessures kreeg Hazard ook te kampen met het coronavirus en meerdere enkelblessures.

Real Madrid staat voor enkele beladen wedstrijden. Dinsdag staat de Koninklijke in de Champions League oog in oog met Liverpool, waarna op 10 april de clash met Barcelona volgt. Zinédine Zidane moet wel eerst zijn troepen klaarstomen voor de competitiewedstrijd van morgen tegen Eibar.