Eden Hazards vicieuze cirkel: "Kunt alle blessures niet los van elkaar zien"

Eden Hazard lijkt bij Real Madrid in een sukkelstraatje zonder einde te zijn beland. Hoe raakt de Rode Duivel daar nog uit? We legden ons oor te luister bij osteopaat Thomas D'havé, die veel expertise heeft op het vlak van voetbalblessures en in het verleden al werkte voor onder meer Ajax en West Ham.

Thomas D'havé is osteopaat en expert in voetballetsels volgens de klinische psycho-neuro-immunologie (KPNI). "Wij gaan er altijd vanuit dat wanneer iemand een symptoom heeft, dat dat nooit het echte probleem is", legt D'havé die filosofie uit in De Wereld Vandaag op Radio 1. "In de klassieke geneeskunde wordt vaak naar één oorzaak gekeken. Dat kan kloppen bij een direct trauma, maar bij terugkerende en onverklaarbare spierblessures zijn er heel vaak verschillende factoren die samen de oorzaak vormen." De bloedsuikerspiegel is daarbij een belangrijk hulpmiddel. "Als de bloedsuikerspiegel verstoord is, zijn er altijd redenen die dat veroorzaken. Dat kunnen verschillende factoren zijn: eetgewoontes, levensstijl, stress, ..." "Voor ons is er altijd een sluimerend verhaal achter de schermen. Zo lang alles goed gaat, kan je lichaam dat compenseren. Maar alles blijft sluimeren tot er een uitlokkende factor is. Dat kan pakweg een opeenvolging van wedstrijden zijn, maar bijvoorbeeld ook een stresserende situatie thuis."



"Factor X is bij Eden Hazard nog niet gevonden"

Wat er bij Eden Hazard achter de schermen sluimert, kan D'havé vanaf de zijlijn niet inschatten. Maar hij is wel overtuigd dat er iéts is. "Er wordt altijd gekeken naar één spier. Een paar weken geleden was het de quadriceps, nu de psoas. Alsof het elke keer de schuld is van die ene spier", zegt hij. "Maar het zijn de spieren die als groep onder druk komen te staan, omdat er achter de schermen van het lichaam iets anders aan de hand is. Dat is eigenlijk de grote prioriteit." "Dat kan chronische stress zijn, het kan aan de voeding liggen, het bioritme kan verstoord zijn: al die zaken samen activeren het immuunsysteem, waardoor je achter de schermen een ontsteking krijgt. Wanneer dat lang duurt, worden op de duur spieren en botten afgebroken." "Wellicht staan bij Eden Hazard de spieren en de botten onder druk door een factor X, een sluimerende ontsteking waar men nog geen oplossing voor gevonden heeft. Het is niet normaal dat al die spieren één voor één door de mand vallen. Er is meer aan de hand, maar ze zien een puzzelstukje over het hoofd."



"Je kunt al die blessures niet los van elkaar zien"

Hoewel Eden Hazard in een vicieuze cirkel lijkt te zitten, moet er toch een oplossing zijn, meent Thomas D'havé. "Every injury is doomed to be cured: er moet altijd een logica zijn, ook in dit verhaal", klinkt het. "Er moet iets zijn wat zijn lichaam verzwakt. Een tekort aan training zal het zeker niet zijn, want bij Real Madrid heeft hij de beste omkadering die je maar kunt wensen. Maar als je van blessure naar blessure behandelt, dan hol je gewoon achter de feiten aan." "Je kunt al die blessures niet los zien van elkaar. Er is een onbekende factor in het spel die de balans verstoort en die de energie weghaalt van de spieren. De spieren staan als groep onder druk en de spier die het meest onder druk staat, valt dan door de mand. Een banaal trauma is dan zelfs al genoeg."

Bij Chelsea had hij ook al problemen, maar toen kon hij daar nog mee spelen. Nu is hij op een punt gekomen dat hij dat niet meer kan compenseren. Thomas D'havé