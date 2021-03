Lagae: "Reacties van de voetbalbond op vragen over WK in Qatar zijn slap”

Download de podcast van De Tribune

"Gebaar van de Rode Duivels zou op zijn plaats zijn"

"Toen de voetbalbond een antidiscriminatiecampagne lanceerde, hebben we CEO Peter Bossaert de vraag gesteld wat hij vond van de situatie in Qatar. Bossaert zat daar toen met zijn mond vol tanden. Dat is misschien niet zijn persoonlijke fout, maar er moeten toch mensen binnnen de bond zijn die hem wat meer wakker maken voor de omstandigheden in Qatar."

"België kijkt naar de andere landen. We hebben misschien niet de cultuur om op de barricade te springen, maar anderzijds zijn we wel de nummer 1 van de wereld."

Noorwegen, Duitsland en Nederland kwamen recent het veld op met T-shirts die verwezen naar de omstandigheden in Qatar. Van de Rode Duivels zagen we nog geen signaal. CEO van de voetbalbond Peter Bossaert zei wel al dat de bond hoopt dat de aandacht voor het WK helpt om druk te zetten op Qatar.

"Nadien heeft Bossaert gezegd dat het WK niet naar Qatar had mogen gaan. Dat was misschien achteraf wat makkelijk, maar langs de andere kant was het ook goed dat er zo een signaal kwam."



"Voor de match tegen Wales hebben we opnieuw gevraagd of de bond iets zou doen. De reactie was opnieuw "we hebben daar eigenlijk niet over nagedacht". Ook bondscoach Roberto Martinez heeft ondertussen gezegd dat een boycot van het WK een slecht idee is, maar "we gaan nog iets doen". Het is allemaal wat slap."

"Ik ben eens gaan kijken naar de website van Al Jazeera, een nieuwsorganisatie met hoofdkwartier in Qatar. Zij gebruiken die uitspraak van bondscoach Martinez: "een boycot is een slecht idee". Daar staat dan bij: "quote van de bondscoach van België, de nummer 1 van de FIFA-ranking.""

"Dan denk ik dat de druk die Peter Bossaert wil zetten, nog niet is aangekomen in Qatar."