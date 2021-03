Slachtoffer Stewart geeft Bouhanni er flink van langs: "Je hebt geen hersencellen"

Nacer Bouhanni is al niet de meest geliefde renner in het peloton en hij heeft zich vandaag niet populairder gemaakt. De Fransman week in de massasprint af van zijn lijn en duwde Jake Stewart tegen de hekken. Die bleef maar net recht.

De Britse sprinter van Groupama-FDJ haalde op Twitter uit naar Bouhanni. "Nacer, ik zou je graag willen vragen wat je op dat moment dacht, maar het is duidelijk dat je geen hersencellen hebt."

"Ironisch genoeg zei je mij na de finish dat ik geen respect heb. Hier is een educatieve video om te tonen hoe "geen respect" eruit ziet."