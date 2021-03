Max Verstappen vloert Hamilton en Bottas voor poleposition in Bahrein

Na de testdagen van vorige week was het duidelijk dat Mercedes meer dan rekening moest houden met Red Bull en Max Verstappen. "Maar dat is geen garantie op punten", had de Nederlander gezegd.

Maar in de kwalificaties toonde Verstappen de snelheid van de Red Bull en dat op een circuit dat Red Bull nooit echt gelegen heeft. Met zijn laatste ronde was hij bijna 4 tiende van een seconde sneller dan titelverdediger Lewis Hamilton.

Het is pas voor de eerste keer sinds 2013 dat Mercedes de poleposition niet opeist in de eerste GP van het seizoen. Toen stond Sebastian Vettel in een Red Bull op de eerste plaats voor de GP van Australië.

Valtteri Bottas moest al meer dan een halve seconde toegeven op Verstappen en start vanaf de derde plaats. Charles Leclerc zal met zijn vierde tijd hoop gegeven hebben aan de vele fans van Ferrari.

Voor Sebastian Vettel werd het een kwalificatiesessie om snel te vergeten. De Duitser rijdt sinds dit seizoen voor Aston Martin en sneuvelde meteen in de eerste kwalificatieronde. Vettel start zondag vanaf plaats 18.