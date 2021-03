Loena Hendrickx na top 5 op WK: "Onverwacht, ik ben superblij"

Een feestje zat er gisteravond niet in voor Loena Hendrickx. "Daar stak het coronavirus een stokje voor, maar we hebben het wel nog gezellig gemaakt met het team", vertelt de 21-jarige kunstrijdster.

"Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik wist dat ik in een supervorm stak, maar een vijfde plaats had ik nooit verwacht. Ik ben er echt superblij mee."



Hendrickx schaatste een puike kür. "Gisteren ging alles perfect", lacht ze. "Ik heb alles kunnen uitvoeren zoals ik wou. Eindelijk heb ik na al mijn blessureleed weer kunnen tonen wat ik waard ben. Daar ben ik erg trots op."



Hendrickx ging haar oefening in met een dubbele lutz. "Die gaf me veel vertrouwen voor de rest van de kür. De mislukte flip in de korte kür heeft me niet van de wijs gebracht. Ik stond er, ik maakte snelheid en ik straalde."





Die topprestatie geeft rust en vertrouwen in de voorbereiding op de Olympische Spelen, begin volgend jaar in Peking. "De komende trainingen en wedstrijden staat genieten voorop, omdat ik de voorbije jaren te veel naast het ijs heb moeten staan."

"In Peking zou het natuurlijk wel mooi zijn als ik nog meer punten scoor", besluit Hendrickx.