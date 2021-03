Anderlecht-coach: "Hoe langer reeks duurde, hoe dichter nederlaag kwam"

"Speelsters willen zich snel herpakken"

Bijna haalde Anderlecht een perfect rapport, maar op de slotspeeldag ging het mis in eigen huis tegen White Star Woluwe (0-1). Hoe verklaart coach Patrick Wachel de off-day van zijn team? "Een nederlaag kan altijd, niets is zeker op voorhand."

"Hoe langer de reeks duurde, hoe dichterbij de nederlaag kwam. Spijtig genoeg gebeurde het gisteren tegen Woluwe, dat heel georganiseerd en gretig was. Bij ons was het dan weer telkens net niet en de keeper van de tegenpartij was zoals wel vaker de beste speelster bij de tegenpartij, zeker in de tweede helft."

De laatste competitienederlaag van Anderlecht dateert al van mei 2019. Hoe dan ook heeft paars-wit een prachtseizoen achter de rug. "Het is nog niet gedaan", waarschuwt Wachel.

"Mijn speelsters willen zich snel herpakken, jammer genoeg moeten ze nu 3 weken wachten voor de play-offs beginnen. We hebben nog altijd een mooie voorsprong te pakken op de tweede. Het is leuker om 5 punten voor te staan dan achter."