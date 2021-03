Waarom Walem en geen vrouw bij RSCA Women? "De vijver is nog niet zo groot"

"De vijver aan vrouwelijke trainers is ook nog niet zo groot. Die ontwikkeling moet stap voor stap gaan. Zo gaat het met alles in het vrouwenvoetbal."

Doelstelling 8 procent: Wullaert en co volgen snelcursus

Het aantal meisjes dat voetbalt stijgt en het vrouwenvoetbal krijgt meer aandacht van de media, maar de vijver aan vrouwelijke trainers moet inderdaad nog aanzwellen.

Vrouwen maken 8 procent uit van de actieve voetbalspelers in België, maar vertegenwoordigen slechts 4,4 procent van het trainerscorps. Tot 3 jaar geleden zouden zelfs maar 4 Belgische vrouwen een UEFA A-diploma hebben gehad. Zo een diploma is nodig om in de vrouwelijke hoogste klasse (Super League) te mogen coachen.

Er wordt ondertussen wel bewust aan gewerkt met kleine en grote initiatieven.

Zo wordt net als aan de Rode Duivels ook aan de Red Flames een verkorte cursus aangeboden om het UEFA A-diploma te halen. En net als bij de mannen hapten heel wat vrouwen toe. Onder meer Tessa Wullaert, Janice Cayman, Tine De Caigny, Ella Van Kerkhove en Julie Biesmans.

Op een lager niveau is Voetbal Vlaanderen, dat de trainerscursussen organiseert, zich bewust dat het de cursussen aantrekkelijker moet maken voor vrouwen en dat het belangrijk is om vrouwenvoetbal actief te tonen in de beeldvorming rond voetbal. Bijvoorbeeld in promofilmpjes.

De doelstelling is om ook naar 8 procent vrouwen te gaan in de trainerscursussen, klinkt het bij Voetbal Vlaanderen. Om het huidige percentage te verdubbelen zal nog en lange weg afgelegd moeten worden, maar met 5,1 procent vrouwelijke cursisten dit jaar is toch al de goede afslag genomen.