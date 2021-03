Wat u moet weten over nieuw F1-seizoen: overgangsjaar, Schumacher jr. en 23 races

Zondag gaat het Formule 1-kampioenschap weer van start met de Grote Prijs van Bahrein. Wie moet u in de gaten houden? Wat is er nieuw? En waar racen ze? Hieronder vindt u de details.

1) weinig nieuwigheden

Op de grote revolutie in de Formule 1 is het nog een jaar wachten. Het coronavirus heeft de ingrijpende reglementswijzigingen verschoven naar 2022. 2021 wordt dus meer dan waarschijnlijk een overgangsjaar. Enkel onderaan en achteraan de auto moeten de teams verplicht sleutelen om te voldoen aan nieuwe aerodynamische regels. Doel van die kleine wijzigingen is om de auto's minder te laten kleven aan het circuit. Of dat ook meer suspense oplevert? Naast de aerodynamische wijzigingen krijgen de teams ook een budgetplafond opgelegd. Een tegenvaller voor de grote 3 (Mercedes, Red Bull en Ferrari), al zijn er zoals altijd in de Formule 1 ook achterpoortjes.

2) sluipschutter Max Verstappen

Max Verstappen begint op zijn 23e al aan zijn 7e seizoen in de Formule 1. Wordt 2021 het jaar van zijn eerste wereldtitel? Tijdens het testweekend eerder deze maand heeft de jonge Nederlander alvast vertrouwen getankt. Met zijn Red Bull klokte hij de beste chrono in Bahrein, terwijl grote concurrent Mercedes met wat problemen kampte. Motorleverancier Honda zet alvast alles op alles voor Verstappen en Red Bull. De Japanners nemen na dit seizoen weer afscheid van de Formule 1 en dat doen ze liefst met de oppergaai. Belangrijke voorwaarde is dat Verstappen elke race punten pakt. Vorig seizoen was zijn Red Bull-blik 5 keer leeg voor het einde van de race. Een groot verschil met de oerdegelijke Mercedes. De nummer 1 miste maar een keer de geblokte vlag (Bottas in Duitsland).

3) Hamilton op recordjacht

De grote favoriet voor het Formule 1-kampioenschap is en blijft Lewis Hamilton. De 36-jarige ster wil dit jaar Michael Schumacher overtroeven en alleen recordhouder worden met 8 wereldtitels. De aanloop naar het seizoen verliep niet naar wens voor Hamilton. De titelverdediger had het over een gebrek aan snelheid bij Mercedes. Of speelde het Duitse topteam verstoppertje tijdens het testweekend? Zaterdag zal u meer weten tijdens de kwalificaties in Bahrein. Vorig seizoen greep Mercedes slechts 2 keer (op 17) naast de pole.

Lewis Hamilton in zijn Mercedes-AMG W12.

4) Schumacher junior en Alonso senior

Een nieuwkomer om naar uit te kijken, is de jonge rijder met de ronkende naam Schumacher. Mick Schumacher is de 22-jarige zoon van 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher. De Duitser komt uit het opleidingsteam van Ferrari en debuteert dit jaar bij het kleinere Haas-team. De kans dat Schumacher junior een keer het podium haalt, laat staan een race wint, is eerder klein. Net als motorleverancier Ferrari liep Haas vorig seizoen voortdurend achter de feiten aan. Niet eenvoudig dus voor Mick Schumacher, die wel altijd bereid is om zich flink in het zweet te werken. Dankzij noeste arbeid won hij vorig seizoen het Formule 2-kampioenschap.

Een andere coureur om nauwgezet in de gaten te houden, is 2-voudig wereldkampioen Fernando Alonso. Na een tegenvallende passage bij McLaren bleef hij twee jaar weg uit de Formule 1, nu is de 39-jarige Spanjaard terug. Alonso keert terug naar de renstal waar hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd: Renault. 15 jaar later heet de Franse renstal Alpine. Of Alonso zal schitteren bij de middenmoter is een vraagteken. Een ding is wel zeker: de Spanjaard zal het team alleszins naar zijn hand zetten. Vraag het maar aan zijn voormalige McLaren-teamgenoot Stoffel Vandoorne.

Formule 1 2021: teams en rijders renstal motor coureur Mercedes (Dui) Mercedes Lewis Hamilton (GBr) Valtteri Bottas (Fin) Red Bull (Oos) Honda Max Verstappen (Ned) Sergio Pérez (Mex) McLaren (GBr) Mercedes Daniel Ricciardo (Aus) Lando Norris (GBr) Aston Martin (GBr) Mercedes Sebastian Vettel (Dui) Lance Stroll (Can) Alpine (Fra) Renault Fernando Alonso (Spa) Esteban Ocon (Fra) Ferrari (Ita) Ferrari Charles Leclerc (Mon) Carlos Sainz jr. (Spa) AlphaTauri (Ita) Honda Pierre Gasly (Fra) Yuki Tsunoda (Jap) Alfa Romeo (Zwi) Ferrari Kimi Räikkönen (Fin) Antonio Giovinazzi (Ita) Haas (VS) Ferrari Mick Schumacher (Dui) Nikita Mazepin (Rus) Williams (GBr) Mercedes George Russell (GBr) Nicholas Latifi (Can)

5) nog meer races

De Formule 1-organisator wil dit jaar een marathon lopen. Op de kalender staan dit jaar 23 races ingepland, een record. De Grote Prijs op het circuit van Spa-Francorchamps staat op 29 augustus op het programma. Een week later is er de race in Nederland aan het strand van Zandvoort. Een race is gloednieuw: op 5 december vindt op het stratencircuit van Jeddah in Saudi-Arabië een avondrace plaats. Een week later zwaaien de buren van Abu Dhabi het Formule 1-seizoen weer uit. Maar eerst is er komend weekend de seizoensopener in de Perzische Golf. De GP van Bahrein begint zondag om 17u. Volg de wedstrijd live in onze app, op onze website en in Sporza op Radio 1. 's Avonds om 23.35u serveren we u ook een samenvatting op Eén.