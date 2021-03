Tadej Pogacar: "Wout van Aert kan concurrent zijn voor klassement Tirreno"

Pogacar komt morgen met een goed gevoel aan de start van de Tirreno. Hij won in de Verenigde Arabische Emiraten en was mee in de finale van de Strade (7e). "Ik ben in goeie vorm, ik voel me goed. Ik ga voor de zege, maar natuurlijk kan er van alles gebeuren. Samen met het team zal ik evenwel mijn uiterste best doen."

Op de laatste grindstrook zaterdag moest Pogacar wel passen, toen Mathieu Van der Poel het kaf van het koren in de kopgroep scheidde. "Toch ben ik tevreden over mijn Strade Bianche, het was een superzware koers. Het was constant volle bak."

Van der Poel maakte ook indruk met zijn ultieme demarrage in de laatste kilometer: "Iedereen zat kapot en toch ging hij nog zo aan." Volgens de 22-jarige Sloveen kan de Nederlander ook voor het klassement gaan in Tirreno. "Met zijn kracht kan Mathieu zeker een goed klassement rijden. We zullen zien wat er gebeurt."

Van der Poel liet wel al verstaan dit jaar niet geïnteresseerd te zijn in het klassement, hij mikt op een ritzege. Wie wel een doel heeft gemaakt van de Tirreno, is Wout van Aert. Hij vindt deze Tirreno de ideale koers om zijn capaciteiten als klassementsman te testen.

Pogacar is daar alvast van overtuigd: "Hij kan een concurrent zijn. Hij is een supersterke coureur en kan heel goed klimmen. Dat toonde hij de voorbije jaren."

"En ik denk dat zijn vorm ook echt goed is momenteel. Ik denk dat hij het net als Mathieu goed kan doen in dit soort wedstrijden. Dat wordt interessant om in het oog te houden.”