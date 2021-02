Caleb Ewan troeft Bennett af in UAE Tour, Pogacar is eindwinnaar

13:26 13 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1365639331805814784

13:23 13 uur 23 match afgelopen Caleb Ewan wint! Caleb Ewan haalt het in de sprint net voor Bennett.

13:22 Derde voor Bennett of revanche voor de rest? Lotto-Soudal brengt Ewan naar voor, Bennett op zoek naar het wiel van Morkov. Dekker staat er alleen voor. . 13 uur 22. Derde voor Bennett of revanche voor de rest? Lotto-Soudal brengt Ewan naar voor, Bennett op zoek naar het wiel van Morkov. Dekker staat er alleen voor.

13:21 13 uur 21. Bennett zit waar hij moet zitten: in het wiel van stoomtrein Morkov. Wie kan het tweetal vandaag het vuur aan de schenen leggen? . Bennett zit waar hij moet zitten: in het wiel van stoomtrein Morkov. Wie kan het tweetal vandaag het vuur aan de schenen leggen?



13:20 13 uur 20. Deceuninck Quick-Step komt aankloppen . Deceuninck Quick-Step mengt zich vooraan in de debatten. De zenuwachtigheid in het peloton is te snijden, nog 3 kilometer te gaan. . Deceuninck Quick-Step komt aankloppen Deceuninck Quick-Step mengt zich vooraan in de debatten. De zenuwachtigheid in het peloton is te snijden, nog 3 kilometer te gaan.



13:12 13 uur 12. Locomotief Ineos onder stoom. De mannen van Ineos leggen een verschroeiend tempo op. Ganna is de beul van dienst. De wereldkampioen tijdrijden beukt zich een weg door Abu Dhabi. Achter de Ineos-Grenadiers worden de treintjes van de sprintersploegen in gereedheid gebracht. Het belooft een spannende ontknoping te worden. . Locomotief Ineos onder stoom De mannen van Ineos leggen een verschroeiend tempo op. Ganna is de beul van dienst. De wereldkampioen tijdrijden beukt zich een weg door Abu Dhabi. Achter de Ineos-Grenadiers worden de treintjes van de sprintersploegen in gereedheid gebracht. Het belooft een spannende ontknoping te worden.

13:10 13 uur 10. De laatste 10 km van de UAE Tour 2021. De renners lijken de UAE Tour af te sluiten met een grote massaspurt. De grote kanonnen smeren de kuiten in en maken zich op voor een ultieme sprint. . De laatste 10 km van de UAE Tour 2021 De renners lijken de UAE Tour af te sluiten met een grote massaspurt. De grote kanonnen smeren de kuiten in en maken zich op voor een ultieme sprint.

13:04 David Dekker stelt puntentrui veilig. David Dekker sprint met relatief gemak naar de overwinning in het puntenklassement. Harper en Powless vechten het uit voor het eindklassement. Powless staat twee seconden achter op Harper en hoopt op wat bonificatieseconden. Harper toont zich de sterkste van de twee en stelt zijn klassement veilig. . 13 uur 04. David Dekker stelt puntentrui veilig David Dekker sprint met relatief gemak naar de overwinning in het puntenklassement. Harper en Powless vechten het uit voor het eindklassement. Powless staat twee seconden achter op Harper en hoopt op wat bonificatieseconden. Harper toont zich de sterkste van de twee en stelt zijn klassement veilig.

13:00 13 uur . Het tempo gaat de hoogte in. Powless doet een poging tot ontsnappen, maar geraakt niet weg. De mannen van David Dekker zijn bij de pinken en halen de Amerikaan terug. . Het tempo gaat de hoogte in. Powless doet een poging tot ontsnappen, maar geraakt niet weg. De mannen van David Dekker zijn bij de pinken en halen de Amerikaan terug.

12:55 Tussensprint komt eraan. Het peloton maakt zich op voor een tussensprint. De laatste tussensprint wordt gereden in de schaduw van het Louvre van Abu Dhabi. Mengt David Dekker zich in de debatten om zijn puntentrui veilig te stellen, of spaart de jonge Nederlander zijn krachten om mee te dingen voor ritwinst? . 12 uur 55. Tussensprint komt eraan Het peloton maakt zich op voor een tussensprint. De laatste tussensprint wordt gereden in de schaduw van het Louvre van Abu Dhabi. Mengt David Dekker zich in de debatten om zijn puntentrui veilig te stellen, of spaart de jonge Nederlander zijn krachten om mee te dingen voor ritwinst?



12:52 12 uur 52. Belgisch duo Keisse/De Gendt bepaalt het tempo. Iljo Keisse en Thomas De Gendt voeren de troepen aan. Het tweetal gidst het peloton de laatste 25 kilometer in. . Belgisch duo Keisse/De Gendt bepaalt het tempo Iljo Keisse en Thomas De Gendt voeren de troepen aan. Het tweetal gidst het peloton de laatste 25 kilometer in.

12:37 12 uur 37. Rust keert terug in de wedstrijd. Iedereen is opnieuw komen aansluiten. Het peloton rijdt in één geheel de laatste 35 kilometer in. Stevenen we af op een derde massaspurt? . Rust keert terug in de wedstrijd Iedereen is opnieuw komen aansluiten. Het peloton rijdt in één geheel de laatste 35 kilometer in. Stevenen we af op een derde massaspurt?

12:31 12 uur 31. Het lijkt mee te vallen voor Yates. De renner van Ineos-Grenadiers sluit weer aan bij het peloton. . Het lijkt mee te vallen voor Yates. De renner van Ineos-Grenadiers sluit weer aan bij het peloton.

12:27 12 uur 27. Yates zit weer op zijn fiets na de val. Het peloton laat het tempo sportief zakken. . Yates zit weer op zijn fiets na de val. Het peloton laat het tempo sportief zakken.

12:24 12 uur 24. Adam Yates komt ten val . Adam Yates is één van de slachtoffers van een grote valpartij in het peloton. Yates staat tweede in het eindklassement. Kan de Brit verder? . Adam Yates komt ten val Adam Yates is één van de slachtoffers van een grote valpartij in het peloton. Yates staat tweede in het eindklassement. Kan de Brit verder?



12:23 Grote valpartij in het peloton. Een grote valpartij in het peloton, het is nog onduidelijk wie de slachtoffers zijn. Later meer ... . 12 uur 23. Grote valpartij in het peloton Een grote valpartij in het peloton, het is nog onduidelijk wie de slachtoffers zijn. Later meer ...