Tourwinnaar Tadej Pogacar verlengt contract bij UAE tot 2026

Tadej Pogacar maakt sinds 2019 zijn wielertruitje nat bij UAE Team Emirates, maar eiste vorig jaar echt de schijnwerpers op in de Tour. De Sloveen verraste vriend en vijand door in de slottijdrit nog Primoz Roglic uit de gele trui te knallen.

Met de eindzege in de UAE Tour bewees Pogacar nog maar eens dat UAE Team Emirates een vette vis beet heeft. Het WorldTour-team doet dan ook boter bij de vis en verlengt het contract van de Sloveen tot maar liefst 2026.

"Ik voel me hier thuis", zegt Pogacar. "Er hangt hier een speciale sfeer en het is een goede omgeving voor mij. De ploeg heeft veel vertrouwen in mij en ik werl hard om mijn dankbaarheid te tonen. Ik hoop dat we samen nog veel succesvolle seizoenen kunnen beleven."

Ook teambaas en CEO Maurio Gianetti is in de wolken met de contractverlenging. . "Hij gelooft sterk in ons project zoals wij geloven in zijn kwaliteiten. We creëren een hechte, verenigde groep, met een sfeer die ik mij niet kan herinneren in al mijn jaren in het wielrennen. Ik ben hier heel trots op."