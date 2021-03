Kris Meertens: "Noor Vidts heeft me het meest verbaasd met haar EK-zilver"

"Zilver van Noor Vidts heeft me meest verrast"

Nooit was de Belgische medailleoogst op het Europees kampioenschap indoor zo groot. Vrijdagavond begon het festijn met goud voor Nafi Thiam (26) en zilver voor Noor Vidts (24) op de vijfkamp.

"Vidts heeft me misschien wel het meest verrast", opent onze commentator Kris Meertens. "Vooraf had ik ze in de top 5 verwacht, met wat meeval op het podium, maar ze verbaasde met een stevige 2e plaats. Straf."

"Op kampioenschappen laat Vidts soms haar kop hangen. Daar was deze keer geen sprake van. Vidts stond erg positief op de piste, ze amuseerde zich en liet zich duidelijk inspireren door hara teamgenote en wereldtopper Nafi Thiam."

Een dag later liep Elise Vanderelst (23) met een straat voorsprong naar goud op de 1.500 meter. "Die prestatie heeft me iets minder verrast", stelt Meertens.

"Op de IFAM-meeting in Gent had ze haar visitekaartje al afgegeven. Bovendien profiteerde ze optimaal van de afwezigheid van sterren zoals Hassan of Muir. Prachtig was het."

"Ook Isaac Kimeli, goed voor zilver op de 3.000 meter, heeft exact gepresteerd waar hij tot in staat is. Jakob Ingebrigtsen is nu eenmaal ongenaakbaar."

"En op het brons van hoogspringer Thomas Carmoy ten slotte mochten we ook hopen. Hij hoefde er zelfs zijn persoonlijk record niet voor te springen."