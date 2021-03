Belgian Tornados vallen naast het podium, België sluit EK af met 5 medailles

19:28 19 uur 28. Historisch EK voor de Belgen. Met de estafettenummers is het doek gevallen over dit EK indoor atletiek in Torun. Een kampioenschap dat voor de Belgische selectie een schot in de roos was met maar liefst 5 medailles. Nafi Thiam en Noor Vidts zetten vrijdag de toon met goud en zilver in de vijfkamp, Elise Vanderelst deed er gisteravond nog een gouden plak bij op de 1.500 meter. Maar ook de slotdag leverde nog Belgisch eremetaal op. Thomas Carmoy sprong naar brons in het hoogspringen en Isaac Kimeli snelde op de 3.00 meter naar zilver. Voor de Belgian Tornados zat er op de 4x400 meter dit keer geen podiumplaats in. De titelverdedigers waren nooit in de running voor een medaille en moesten vrede nemen met de vierde plaats. Nederland haalde hard uit op de slotdag en nam in de medaillestand zo de leiding over van België. Ons land eindigt daar uiteindelijk op een knappe vierde plaats. . Historisch EK voor de Belgen Met de estafettenummers is het doek gevallen over dit EK indoor atletiek in Torun. Een kampioenschap dat voor de Belgische selectie een schot in de roos was met maar liefst 5 medailles.



19:26 19 uur 26. Nederland wint ook de 4x400 meter bij de vrouwen.

19:24 19 uur 24. De Belgen hebben met 5 medailles bovenmatig goed gepresteerd, het was een historisch kampioenschap voor ons land. Kris Meertens.

19:20 19 uur 20. Oekraïne domineert in het hoogspringen. Ook de finale van het hoogspringen is afgelopen. Oekraïne was daar de grote slokop met goud voor Yaroslava Mahoetsjich en zilver voor Iryna Herashchenko. De derde plaats was voor de Finse Ella Junnila.

19:17 19 uur 17. Oranje boven in de estafette! Na de winst van de Nederlandse mannenploeg op de 4x400 meter grijpen ook Nederlandse vrouwen de macht op de estafette. Groot-Brittannië pakt het zilver, het brons is voor Polen.

19:12 19 uur 12. Geen wereldrecord, wel goud voor Duplantis. Het wereldrecord zit er vandaag niet in voor Armand Duplantis. Ook bij zijn derde poging raakt hij niet over 6,19 meter. Maar zijn eerste Europese indoortitel heeft de Zweed natuurlijk wel te pakken.

19:10 19 uur 10. 4x400 meter zonder de Belgian Cheetahs. De laatste finale van de avond is die van de 4x400 meter bij de vrouwen. Helaas zonder onze Belgian Cheetahs, zij slaagden er niet om een EK-ticket te bemachtigen. Jammer, want op het WK outdoor werden de Cheetahs nog 5e in de finale en 2e Europese land. Ook op het vorige EK indoor legden de Belgen beslag op de 5e plaats.

19:09 19 uur 09. Uitslag van de 4x400 meter bij de mannen

19:07 19 uur 07. Ook bij de tweede poging op 6,19 meter tikt Duplantis de lat aan. Lukt het bij zijn derde poging wel? . Ook bij de tweede poging op 6,19 meter tikt Duplantis de lat aan. Lukt het bij zijn derde poging wel?

19:04 19 uur 04. Tornados strandden op de 4e plaats. Kevin Borlée raakt niet verder dan de vierde plaats. Het goud gaat naar Nederland, het zilver is voor Tsjechië en het brons voor Groot-Brittannië.

19:03 19 uur 03. Dylan verzwakt in de laatste rechte lijn en laat Italië weer passeren. Kevin Borlée moet veel goedmaken. Het wordt moeilijk om het podium te halen.

19:03 19 uur 03. Dylan Borlée vertrekt in vijfde positie, maar gaat meteen voorbij Italië naar de vierde plek. Zit er nog een medaille in?

19:02 19 uur 02. Jonathan Borlée kan niet opschuiven. Voor het goud gaat het tussen Nederland en Tsjechië.



19:01 19 uur 01. Het is aanklampen voor Alexander Doom. Hij geeft als 5e en laatste het stokje door aan Jonathan. Er is werk aan de winkel.

19:00 19 uur . Duplantis gaat over 6,05 meter: een kampioenschapsrecord.