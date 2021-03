Nafi Thiam heeft haar favorietenstatus volledig waargemaakt en is voor de 2e keer Europees indoorkampioene op de 5-kamp. Ze verbeterde daarbij het Belgisch record van Tia Hellebaut. Verrassender is het zilver van Noor Vidts. De 24-jarige studente had een dijk van een dag met liefst 3 persoonlijke records. De Hongaarse Xenia Krizsan pakte het brons.