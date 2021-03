EK atletiek: Belgische weelde op vijfkamp, Crestan imponeert op 800 meter

21:56 21 uur 56. Tot morgen! Met het prachtbeeld van Thiam en Vidts op het podium zetten wij een punt achter een glorieuze dag voor de Belgische atletiek. Morgen zijn we weer op de afspraak voor de voorlaatste dag op dit EK indoor. . Tot morgen! Met het prachtbeeld van Thiam en Vidts op het podium zetten wij een punt achter een glorieuze dag voor de Belgische atletiek. Morgen zijn we weer op de afspraak voor de voorlaatste dag op dit EK indoor.

21:55 21 uur 55. Bekijk de ceremonie: Goud voor Thiam en zilver voor Vidts. Bekijk de ceremonie: Goud voor Thiam en zilver voor Vidts

21:52 21 uur 52. Thiam en Vidts glunderen op het podium. Ook op de vijfkamp worden de medailles vanavond meteen uitgedeeld. Een prachtig beeld met Nafi Thiam én Noor Vidts op het podium. Xenia Krizsan mag delen in de vreugde. . Thiam en Vidts glunderen op het podium Ook op de vijfkamp worden de medailles vanavond meteen uitgedeeld. Een prachtig beeld met Nafi Thiam én Noor Vidts op het podium. Xenia Krizsan mag delen in de vreugde.

21:50 21 uur 50. Ingebrigtsen gediskwalificeerd! Dan toch geen Europese titel voor Jakob Ingebrigtsen! De Noor wordt gediskwalificeerd, omdat hij blijkbaar enkele stappen langs de binnenkant van de piste zette. De Pool Marcin Lewandowski krijgt het goud zo in de schoot geworpen. Ook Stijn Baeten schuift een plekje op, hij is nu 12e. . Ingebrigtsen gediskwalificeerd! Dan toch geen Europese titel voor Jakob Ingebrigtsen! De Noor wordt gediskwalificeerd, omdat hij blijkbaar enkele stappen langs de binnenkant van de piste zette. De Pool Marcin Lewandowski krijgt het goud zo in de schoot geworpen. Ook Stijn Baeten schuift een plekje op, hij is nu 12e.

21:47 21 uur 47. Medailleceremonie kogelstoten. Het sportieve luik zit erop, maar er staan wel nog 3 medailleceremonies op het menu. Auriol Dongmo wordt als eerste in de bloemetjes gezet voor haar Europese titel in het kogelstoten. . Medailleceremonie kogelstoten Het sportieve luik zit erop, maar er staan wel nog 3 medailleceremonies op het menu. Auriol Dongmo wordt als eerste in de bloemetjes gezet voor haar Europese titel in het kogelstoten.

21:45 21 uur 45. Ingebrigtsen wint 1.500 meter, Baeten wordt 13e en laatste . Ingebrigtsen wint 1.500 meter, Baeten wordt 13e en laatste

21:44 21 uur 44. Baeten sluit de rij. Stijn Baeten weerde zich kranig, maar dat mocht niet baten. Hij was niet opgewassen tegen het geweld in deze finale en werd 13e en laatste in 3'46"31. . Baeten sluit de rij Stijn Baeten weerde zich kranig, maar dat mocht niet baten. Hij was niet opgewassen tegen het geweld in deze finale en werd 13e en laatste in 3'46"31.

21:42 21 uur 42. Ingebrigtsen pakt goud na demonstratie. Jakob Ingebrigtsen bekroont een prachtige finale met de Europese titel in 3'37"56. Hij nam zelf het commando en gaf dat niet meer uit handen. Lewandowksi moet vrede nemen met het zilver. Het brons is voor Jesus Gomez . Ingebrigtsen pakt goud na demonstratie Jakob Ingebrigtsen bekroont een prachtige finale met de Europese titel in 3'37"56. Hij nam zelf het commando en gaf dat niet meer uit handen. Lewandowksi moet vrede nemen met het zilver. Het brons is voor Jesus Gomez

21:41 21 uur 41. Ingebrigtsen duikt met een kleine voorsprong de laatste ronde in. Houdt hij stand? . Ingebrigtsen duikt met een kleine voorsprong de laatste ronde in. Houdt hij stand?

21:41 21 uur 41. Lewandowski is aan het kraken, maar hij begeeft nog niet. Baeten moet nu intussen de rol lossen. . Lewandowski is aan het kraken, maar hij begeeft nog niet. Baeten moet nu intussen de rol lossen.

21:40 21 uur 40. Ingebrigtsen blijft het pak aanvoeren. In dat pak ook nog steeds Stijn Baeten, hij doet het voorlopig voortreffelijk. . Ingebrigtsen blijft het pak aanvoeren. In dat pak ook nog steeds Stijn Baeten, hij doet het voorlopig voortreffelijk.

21:39 21 uur 39. Versnelling Ingebrigtsen. Jakob Ingebrigtsen laat er geen gras over groeien en versnelt al na 1 ronde. Lewandowski laat zich niet verrassen en glipt mee. Ook de rest probeert aan te pikken. . Versnelling Ingebrigtsen Jakob Ingebrigtsen laat er geen gras over groeien en versnelt al na 1 ronde. Lewandowski laat zich niet verrassen en glipt mee. Ook de rest probeert aan te pikken.

21:35 21 uur 35. Finale 1.500 meter als afsluiter. De finalisten van de 1.500 meter maken zich klaar voor het afsluitende nummer van deze atletiekavond. Het is uitkijken naar het duel tussen Marcin Lewandowski en Jakob Ingebrigtsen. En hoe ver raakt Stijn Baeten? . Finale 1.500 meter als afsluiter De finalisten van de 1.500 meter maken zich klaar voor het afsluitende nummer van deze atletiekavond. Het is uitkijken naar het duel tussen Marcin Lewandowski en Jakob Ingebrigtsen. En hoe ver raakt Stijn Baeten?

21:30 21 uur 30. Oekraïne domineert hoogspringen. Merel Maes is uiteindelijk 15e geworden in de kwalificaties van het hoogspringen. Haar sprong over 1,87 meter was onvoldoende voor een finaleplaats. Oekraïne deelde de lakens uit met Irina Herashchenko en Yaroslava Mahuchikh op één en twee. . Oekraïne domineert hoogspringen Merel Maes is uiteindelijk 15e geworden in de kwalificaties van het hoogspringen. Haar sprong over 1,87 meter was onvoldoende voor een finaleplaats. Oekraïne deelde de lakens uit met Irina Herashchenko en Yaroslava Mahuchikh op één en twee.

21:29 21 uur 29. Eerste sprong goed voor goud voor Tentoglou. Ook in de finale van het verspringen is de beslissing gevallen. De Griek Miltiadis Tentoglou verlengt zijn Europese titel. Opvallend, zijn eerste sprong met 8,35 meter was meteen de goede. Nadien liet hij nog 2 nulsprongen noteren. Thobias Montler pakt het zilver en het podium wordt vervolledigd door de Fin Kristian Pulli. . Eerste sprong goed voor goud voor Tentoglou Ook in de finale van het verspringen is de beslissing gevallen. De Griek Miltiadis Tentoglou verlengt zijn Europese titel. Opvallend, zijn eerste sprong met 8,35 meter was meteen de goede. Nadien liet hij nog 2 nulsprongen noteren. Thobias Montler pakt het zilver en het podium wordt vervolledigd door de Fin Kristian Pulli.

21:27 21 uur 27. Stanek pakt de Europese titel! Tomas Stanek wordt niet meer bedreigd in het kogelstoten en de Tsjech pakt met een worp van 21,62 meter de gouden medaille. Het zilver is voor de Pool Michal Haratyk, het brons gaat naar de Kroaat Filip Mihaljevic. . Stanek pakt de Europese titel! Tomas Stanek wordt niet meer bedreigd in het kogelstoten en de Tsjech pakt met een worp van 21,62 meter de gouden medaille. Het zilver is voor de Pool Michal Haratyk, het brons gaat naar de Kroaat Filip Mihaljevic.

21:24 21 uur 24. Baeten in de finale van de 1.500 meter. De laatste finale van de avond is die van de 1.500 meter bij de mannen. Stijn Baeten dwong gisteravond zijn finaleticket af met een vlekkeloze wedstrijd, zowel fysiek als tactisch. Hij werd 4e in zijn reeks, maar eiste wel zijn plek op bij de 12 finalisten met 1 van de 4 beste verliezende tijden. . Baeten in de finale van de 1.500 meter De laatste finale van de avond is die van de 1.500 meter bij de mannen. Stijn Baeten dwong gisteravond zijn finaleticket af met een vlekkeloze wedstrijd, zowel fysiek als tactisch. Hij werd 4e in zijn reeks, maar eiste wel zijn plek op bij de 12 finalisten met 1 van de 4 beste verliezende tijden.

21:22 Van een geslaagd EK gesproken! 21 uur 22. Van een geslaagd EK gesproken! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1367928658753622019

21:17 21 uur 17. Ook in de finale van het verspringen bij de mannen ligt de strijd nog open. De Griek Miltiadis Tentoglou leidt daar de dans met 8,35 meter. De Zweed Thobias Montler is tweede met 8,31 meter. . Ook in de finale van het verspringen bij de mannen ligt de strijd nog open. De Griek Miltiadis Tentoglou leidt daar de dans met 8,35 meter. De Zweed Thobias Montler is tweede met 8,31 meter.