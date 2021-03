"Nieuwe stadion zal meer bepalend zijn dan beursgang voor sterkere positie Club Brugge"

Een ander aspect is de bouw van het nieuwe stadion, dat kan dat wel teweegbrengen. Als de inkomsten die daar gegenereerd worden, exponentieel veel groter zijn, is dat wel een bepalende factor in de nog sterkere koppositie van Club Brugge. Eerder dan een beursgang.

Het sportieve succes van Club Brugge is gebaseerd op een uitstekende scouting, de doorverkoop met grote meerwaarde van een aantal spelers en een uitstekende commerciële exploitatie van het merk Club Brugge.

Juventus is dan weer wel 9 keer na elkaar landskampioen geweest, maar dat heeft niet noodzakelijk te maken met de beursgang.

Ik denk dat op de korte termijn de gevolgen op sportief vlak niet zo groot zullen zijn. Dat kan je ook afleiden van voorbeelden uit het buitenland: Manchester United is opnieuw naar de beurs gegaan, Lyon ook. Het is niet dat die daar een grote sportieve voorsprong hebben uitgehaald.

"Club is op alle vlakken nummer 1 in België, op het veld en ernaast"

Club heeft alles van een topclub: een uitstekende commerciële werking, uitstekend gebruik van sociale media, sterke band met supporters die voortdurend wordt aangehaald én natuurlijk - de core business - een uitstekend sportief beleid. In rekrutering en doorverkoop, maar ook een evenwichtige samenstelling van de kern en goeie trainerskeuze.

Club Brugge heeft Ajax altijd bekeken als gidsclub. En ik denk dat Club Brugge op alle mogelijke vlakken de nummer 1 is van het land. Niet alleen op het veld, sportief, maar ook ernaast.

Dat is in het verleden al gebleken. Kijk bijvoorbeeld naar AA Gent. Een nieuw stadion, in binnen- of buitenland, genereert enorm veel commerciële mogelijkheden en veel meer inkomsten. En voetbal is een bedrijfstak, dat betekent dat als je meer geld hebt, je meer kan doen.

"Bart Verhaeghe kan hier beter van worden en op termijn Club ook"

Wie wordt hier op korte termijn beter van? Ik heb begrepen dat Bart Verhaeghe (Club-preses, red) misschien een deel van zijn aandelen die hij destijds zeer goedkoop kon kopen, zal verzilveren. Misschien wordt hij daar persoonlijk een heel stuk beter van.

En ik denk dat de voorbije 10 jaar bewezen is dat Club Brugge van de komst van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert (CEO, red) in elk geval ook zeer veel beter is geworden.

Op termijn zou het wel kunnen dat Club Brugge daar ook beter van wordt. Dat zal toch de bedoeling zijn. Niet zozeer omdat ze geld gaan ophalen, want er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd. Maar je kan wel een aantal kapitaalkrachtige, misschien wel buitenlandse investeerders betrekken bij de club.

Misschien zijn die wel bereid om over een paar jaar, als dat nodig is, geld in de club te steken. Waardoor er met een zekere vertraging toch nieuw kapitaal bij de club komt.

Ik denk wel dat het de bedoeling is dat de club de komende jaren wordt geleid zoals nu het geval is. Ik denk niet dat Verhaeghe of Mannaert macht willen afstaan aan aandeelhouders die er nu bijkomen.

Dat zou een slechte zaak zijn voor Club Brugge. Want er is gebleken dat de manier waarop ze nu werken, de beste is.