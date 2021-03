Officieel: Club Brugge trekt binnenkort naar de beurs

"Onze visie is om de club verder te laten groeien, voortbouwend op dezelfde geschiedenis, werkethiek en motivatie die van ons zo een gepassioneerde club hebben gemaakt. Zo kan Club Brugge een stap voor blijven op de grootste verwachte evoluties in het voetballandschap."

"Dit is een historische stap voor heel de Club Brugge-gemeenschap en de logische volgende fase in haar ontwikkeling", zegt voorzitter Bart Verhaeghe op de website van Club over de nakende beursgang.

Dit is een logische stap in onze groeistrategie. Hiermee hopen we Club Brugge voor te bereiden op de toekomst.

CEO Vincent Mannaert voegt hieraan toe: "Onze ongelooflijk trouwe fans, onze toonaangevende positie in het Belgische voetbal, onze regelmatige deelname aan Europese competities en ons sterk winstgevende transfermodel zijn de belangrijkste drijfveren achter onze consistente financiële prestaties."



"De marktpositie van Club Brugge in een geglobaliseerd voetballandschap zorgt voor duurzame, winstgevende groei zonder in te boeten op de prestaties op het veld. Onze focus op nieuwe technologieën en mediavormen, in combinatie met onze roots, geschiedenis en populariteit in Brugge en omstreken, creëert een unieke omgeving om in te presteren."



"De geanticipeerde IPO (Initial Public Offering, de beursintroductie van een onderneming, red) is een logische volgende stap in onze groeistrategie. Hiermee hopen we Club Brugge voor te bereiden op de toekomst en een nieuwe, uitgebreidere aandeelhoudersbasis op de lange termijn te creëren om ons succes mee te delen, zowel op als naast het veld."