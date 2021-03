VIDEO: Mathieu van der Poel haalt de finish met een half stuur

Van der Poel rijdt slotfase GP Samyn met kapot stuur

Mathieu van der Poel laste vandaag een laatste training in voor de Strade Bianche van komende zaterdag. Net als in Kuurne liet hij zich meermaals zien.

In de finale trok Van der Poel samen met uitdager Florian Sénéchal stevig door op de laatste kasseistrook. De Quick-Step-man had graag rondgedraaid met de kopman van Alpecin-Fenix, maar dat was geen optie. Zijn rechterrem- en schakelgreep hing los aan zijn stuur.

Op die manier kon Van der Poel nog moeilijk kracht zetten. Met zijn handen op het stuur - wat over een maand in principe verboden is - haalde hij nog de schwung uit de aanval om zijn ploegmaats doorgang te verlenen.

Tim Merlier had dat begrepen en bedankte met de zege. "Mathieu wilde nog iets proberen, maar hij zat met een gebroken stuur", legde de voormalige Belgische kampioen achteraf uit.

""Hij zei: "Ik stuur aan op een sprint." En Jasper (Philipsen, red.) zei me dat hij zich niet meer goed voelde. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken."