Van der Poel offert zich (noodgedwongen) op, Merlier maakt het knap af in GP Samyn

Verslag van de GP Samyn bij de mannen

Veel entertainment, hoofdrol voor Victor Campenaerts

Victor Campenaerts wil zichzelf heruitvinden en wil niet anoniem meefietsen in de Vlaamse klassiekers tijdens zijn heroriënteringstraject. Op 60 kilometer van de aankomst ontkurkte de uurrecordhouder de finale en een interessante groep van ruim 20 renners glipte mee in zijn zog. Zagen wel brood in de inspanning van de lange adem: onder meer Sep Vanmarcke, Tim Merlier en Mark Cavendish. Mathieu van der Poel besefte het gevaar en bracht 20 kilometer later met een stroomstoot het uitgedunde peloton weer in het spoor van Campenaerts en co. De hardrijder zette echter koppig door en zou het uitzingen tot op 14 kilometer van de finish.

Van der Poel is modelploegmaat (ondanks/dankzij stuurprobleem)

In een boeiende finale was vooral zijn team Qhubeka-Assos bijzonder gretig in het tactische steekspel, Deceuninck-Quick Step wilde een herboren Mark Cavendish dan weer uit het vagevuur bevrijden. Ploegmakker Florian Sénéchal probeerde op de laatste kasseistrook de ideale bliksemafleider te spelen, maar hij kreeg waakhond Mathieu van der Poel mee, net als een beresterke Sep Vanmarcke (teruggekeerd na een lekke band). Van der Poel legde de ontsnappingspoging lam, ook al omdat hij gehinderd werd door een gebroken rechterrem. Het pokerspel draaide goed uit voor Alpecin-Fenix, want in een warrige sprint had Merlier nog een bijzonder lange en machtige inspanning in petto. Hij remonteerde de verrassende Rasmus Tiller en maakte het zegegebaar.

Tim Merlier sprint het snelst en wint de GP Samyn

Van der Poel rijdt slotfase GP Samyn met kapot stuur

"We zeiden vanochtend al in de bus dat het vandaag voor ons was"

Alpecin-Fenix kon meerdere troeven uitspelen en Tim Merlier was uiteindelijk de aas. "We hebben goed samengereden. We hadden meerdere speerpunten en vanochtend zeiden we in de bus: vandaag is het voor ons. Ik ben blij dat ik het kon afmaken", lachte de winnaar. Werd de kaart van Merlier dan resoluut getrokken in de finale? "Neen, Mathieu (van der Poel) wilde nog iets proberen, maar hij had een gebroken stuur." "Hij zei: ik stuur aan op een sprint en Jasper (Philipsen) zei me dat hij zich niet meer goed voelde. Het was dus voor mij en ik zei tegen mezelf dat ik erin moest geloven. En uiteindelijk win ik."

Rituitslag Le Samyn Rituitslag Le Samyn naam 1 Tim Merlier 2 Rasmus Tiller 3 Andrea Pasqualon 4 Sep Vanmarcke 5 Hugo Hofstetter 6 Amaury Capiot 7 John Degenkolb 8 Dimitri Claeys 9 Timothy Dupont 10 Milan Menten