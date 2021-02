John Heymans en Mieke Gorissen pakken nationale veldlooptitels in Brussel

Podium mannen (lange cross)

De 22-jarige John Heymans heeft de Belgische veldlooptitel veroverd. Hij verraste alle favorieten en snelde naar zijn eerste nationale driekleur. Dieter Kersten en Lander Tijtgat mochten na 9 km mee op het podium.

In de 1e ronde durfde niemand zijn kaarten op tafel te gooien in het Park van Laken en bleef een 20-tal atleten samen. Daarna was het Lahsene Bouchikhi, de broer van de afwezige titelverdediger Soufiane Bouchikhi, die als 1e het ritme opvoerde. 5 atleten konden nog volgen: favorieten Dieter Kersten en Lander Tijtgat, de jonge Heymans en triatleten Jelle Geens en Arnaud Dely.

Het 6-tal bleef lang samen en het was wachten tot Dieter Kersten in de 6e ronde een versnelling hoger schakelde. Alleen Heymans kon nog volgen. Met een splijtende aanval op een kleine kilometer van het einde trok Heymans uiteindelijk het laken naar zich toe. Kersten was voor de 2e keer op een rij 2e. Tijtgat hield Bouchikhi af in een duel voor het brons.

Heymans beleeft een topweek: vorige week in Gent liep hij naar de nationale indoortitel op de 3.000 meter, meteen goed ook voor een EK-ticket. Het EK vindt komende week plaats in Polen.