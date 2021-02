Tiger Woods na auto-ongeluk: "De operatie was een succes, ik stel het goed"

Tiger Woods ging dinsdagochtend tegen hoge snelheid met zijn auto van de weg. De golfer hield er enkele open breuken in zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel aan over. Hij werd snel naar het ziekenhuis overgebracht voor een operatie.

"De operatie aan mijn been was een succes en ik stel het goed", vertelde de Amerikaan in een korte boodschap op sociale media.

Ondertussen werd Woods overgebracht naar het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. Hij zal er aan de rest van zijn revalidatie werken. Het zal waarschijnlijk maanden duren voor de 15-voudige majorwinnaar opnieuw kan stappen.