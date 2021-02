Tiger Woods moet bevrijd worden uit wrak na auto-ongeluk

Volgens een mededeling van de politie van Los Angeles werden ze dinsdagochtend opgeroepen voor een auto-ongeluk waarbij alleen het voertuig van Tiger Woods betrokken was.

De golfer raakte om onbekende reden van de weg en ging met zijn auto over de kop. Woods was de enige inzittende en moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. "De auto is zwaar beschadigd. Het slachtoffer is met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis", klinkt het.

Woods zou naar verluidt verschillende verwondingen hebben aan zijn benen. "Hij wordt op dit moment geopereerd", laat zijn manager Mark Steinberg weten.