Ward Lemmelijn is ook bij de senioren wereldkampioen indoorroeien

Het WK was in Shanghai gepland, maar corona gooide roet in het eten. Dus deed elke deelnemer gewoon online mee, de ergometer van Lemmelijn stond in Sporthal Houtemveld in Tienen.

De Fransman Vincent Matz was het snelste weg, maar Lemmelijn, die in december het EK won, zat hem meteen dicht op de hielen. De jonge Belg ging almaar sneller roeien, dat was duidelijk te zien op de beelden. In de 2e 500 meter nam Lemmelijn de kop om die alleen nog maar uit te breiden.

Hij finishte in 5'42"2, waarmee hij zijn Belgisch record van op het EK in december met meer dan 5 seconden verbeterde. Het wereldrecord is 5'35"18 van de Australiër Josk Dunkley-Smith uit 2018.

Lemmelijn was 8 seconden sneller dan de Pool Bartocki (5'50"0) en de Moldaviër Chirill Visit Chi-Stestakov (5'53"9). Dat podium is net hetzelfde als op het EK eind vorig jaar.