Indoorroeier Ward Lemmelijn: "Lukt Tokio niet, dan zal ik er staan in Parijs 2024"

Ward Lemmelijn: "Ik brak meteen het schoolrecord en vanaf dan ging het snel. Na een jaar intensief trainen werd ik eerst Belgisch kampioen, dan Europees kampioen en als kers op de taart al wereldkampioen bij de beloften in Los Angeles. Ik bleek over een apart fysiek talent te beschikken voor het roeien. Dit jaar heb ik in Parijs mijn titel verlengd."

Hij speelde voor de beloften van de Nederlandse club Roda JC, maar dat was niet compatibel met zijn studies. Hij ging dus in ons land in tweede klasse voetballen en was vaak te vinden op de ergometer van de PXL-Hogeschool in Hasselt. Daar werd hij aangesproken door het hoofd van de roeiploeg, met de vraag om eens een test af te leggen.

In het begin zat ik in een vrij brede boot en zelfs toen ben ik er een paar keer uitgetuimeld. In Denemarken, in koud water, had ik zelfs een bijna-doodervaring.

Lemmelijn had de smaak te pakken en dan is roeien op open water een logische volgende stap, maar evident is die overstap niet. "Het is heel technisch en je moet met veel externe factoren –zoals de wind- rekening houden."

"Die achterstand wil ik zo snel mogelijk goedmaken. We zijn nu op stage in Varese. Hier kan ik met de beste trainers werken. Ik voel mezelf elke dag beter worden." Maar in de roeiboot blijven zitten is soms al moeilijk.

"In het begin zat ik in een vrij brede boot en zelfs toen ben ik er een paar keer uitgetuimeld. In Denemarken, in heel koud water, had ik zelfs een bijna-doodervaring. Maar van dat falen word je sterker, je leert van je fouten. Maar ik ben al tevreden met het niveau dat ik nu haal. Mijn ploegmaats keken in het begin raar naar mij omdat ik een heel andere weg volg."

In Varese kunnen de Belgen trainen in ideale omstandigheden. Lemmelijn kijkt zijn ogen uit. "Het meer is prachtig, er is altijd vlak water, amper wind. Er is een powerzaal, een bassin waar je het technische werk kan oefenen en ergometers. Ook in het hotel worden we in de watten gelegd. Ik voel me zelfs weer voetballer."